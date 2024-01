Si eres de los que no renuncian al deporte ni en invierno, seguro que te interesa conocer las últimas tendencias en ropa y accesorios para ir al gimnasio. Decathlon, la marca líder en el sector deportivo, te ofrece una gran variedad de looks para que puedas practicar tu actividad favorita con comodidad, estilo y al mejor precio. Toma nota porque estos son los total look de Decathlon que verás en todos los gimnasios este 2024.

Del 19 al 31 de enero del 2024, podrás aprovechar una promoción exclusiva: por comprar una parte de arriba con una parte de abajo de la marca Domyos y/o Kimjaly, te aplican en la cesta un 15% de descuento al look. Esta oferta es válida tanto en la web como en la app de Decathlon, y solo para productos sin descuento previo.

Los total look de Decathlon que además tienen descuento

¿Pero quieres saber cuáles son los looks más de moda para este año? Te mostramos algunos ejemplos que te encantarán.

Look pantalón jogger y camiseta de tirantes

Este look es ideal para las que buscan un outfit cómodo y versátil, que se adapte tanto al fitness como al día a día. El pantalón jogger fitness recto algodón Mujer Domyos negro es un básico imprescindible para cualquier sesión deportiva. Está hecho de punto de 270 g/m², lo que le confiere una buena resistencia y un tacto suave. Tiene un corte recto y un cordón ajustable en la cintura, para que puedas regularlo a tu gusto. Además, tiene dos bolsillos laterales y uno trasero con cremallera, para que puedas guardar tus objetos personales con seguridad.

La camiseta fitness tirantes Mujer Domyos 120 negro es una prenda que no puede faltar en tu armario deportivo. Está diseñada para practicar fitness cardio, gracias a su corte cómodo y su material elástico y transpirable. Tiene un escote alto que te proporciona una buena sujeción y un diseño sin mangas que te permite una gran libertad de movimientos. Su color negro combina con todo y le da un toque elegante a tu look.

Este look tiene un precio de 22,98 €, pero con la promoción de Decathlon, te saldrá por solo 19,53 €. Un chollo que no puedes dejar escapar.

Look sudadera rosa y mallas leggings fitness

Este look es perfecto para las que quieren un outfit femenino y funcional, que les permita hacer ejercicio con confort y estilo. La sudadera fitness con cuello redondo de Mujer Domyos 100 rosa es una prenda que te abrigará en los días más fríos, sin renunciar a la libertad de movimientos. Está hecha de un tejido efecto de rizo, que contiene elastano para adaptarse a tu silueta. Tiene un color rosa pastel que le da un toque dulce y delicado a tu look.

Las mallas leggings fitness largas stretch 100 Mujer Azul Marino son unas de las más vendidas de Decathlon, y no es para menos. Son unas leggings cómodas, ajustadas pero no ceñidas, que te ofrecen una buena sujeción y transpirabilidad. Están hechas de un 92% de algodón, lo que las hace muy suaves al tacto y resistentes al uso. Tienen un color azul marino que combina a la perfección con la sudadera rosa, creando un contraste armonioso y elegante.

Este look tiene un precio de 16,98 €, pero con la promoción de Decathlon, te saldrá por solo 14,43 €.

Look chaqueta fitness y pantalón jogger gris

Este look es perfecto para las que quieren un outfit deportivo y moderno, que les aporte calidez y confort. La chaqueta fitness con cremallera Mujer Domyos negro1 es una prenda que te protegerá del frío, sin renunciar a la transpirabilidad y la movilidad. Está hecha de un tejido extensible y ventilado, que se adapta a tu cuerpo y te permite sudar sin enfriarte. Tiene un corte entallado y un diseño con mucho estilo, que te hará sentir bien tanto en el gimnasio como en la calle. Además, tiene dos bolsillos integrados con cremallera, para que puedas guardar tus objetos personales con seguridad.

El pantalón jogger fitness 500 algodón Mujer Domyos gris es un pantalón que combina la comodidad del algodón con la resistencia del poliéster. Está hecho de un tejido French Terry de 305 g/m², que te ofrece una buena suavidad y calidez. Tiene un corte regular y un cordón ajustable en la cintura, para que puedas regularlo a tu gusto. Tiene un color gris neutro que combina con todo y le da un toque casual a tu look.

Este look tiene un precio de 44,98 €, pero con la promoción de Decathlon, te saldrá por solo 38,23 €.

Look sudadera y pantalón corto

Este look es perfecto para los que quieren un outfit deportivo y casual, que les aporte flexibilidad y frescura. La sudadera chaqueta fitness con capucha Hombre Domyos 100 negro es una prenda que te mantendrá abrigado, sin renunciar a la elasticidad y la suavidad. Está hecha de un tejido muletón, que contiene elastano para adaptarse a tu cuerpo y a tus movimientos. Tiene un diseño sencillo y elegante, con una capucha, un bolsillo canguro y una cremallera. Es una sudadera que podrás usar tanto en el gimnasio como en la calle.

El pantalón corto Cross Training Hombre Caqui Transpirable Bolsillos Cremallera es un pantalón que combina la tecnicidad y la comodidad. Está hecho de un tejido stretch y transpirable, que te ofrece una buena ventilación y una gran libertad de movimientos. Tiene unos acabados termosellados, que le dan un toque moderno y resistente. Tiene también dos bolsillos con cremallera, para que puedas guardar tus objetos personales con seguridad.

Este look tiene un precio de 39,98 €, pero con la promoción de Decathlon, te saldrá por solo 33,98 €.

Look sudadera cuello redondo y pantalón jogger

Este look es perfecto para los que quieren un outfit deportivo y casual, que les aporte flexibilidad y frescura. La sudadera fitness recta cuello redondo Hombre Domyos Essentiel beige es una prenda que te mantendrá abrigado, sin renunciar a la elasticidad y la suavidad. Está hecha de un tejido muletón, que contiene elastano para adaptarse a tu cuerpo y a tus movimientos. Tiene un diseño sencillo y elegante, con un cuello redondo y un color beige neutro que combina con todo.

El pantalón jogger fitness 520 Hombre Beis es un pantalón que combina la comodidad del algodón con la resistencia del poliéster. Está hecho de un tejido French Terry de 305 g/m², que te ofrece una buena suavidad y calidez. Tiene un corte regular y un cordón ajustable en la cintura, para que puedas regularlo a tu gusto. Tiene un color beige claro que le da un toque natural y relajado a tu look.

Este look tiene un precio de 42,98 €, pero con la promoción de Decathlon, te saldrá por solo 36,53 €.