La guerra entre el BBVA y el Banco Sabadell continúa: Carlos Torres -presidente del primero- pidió este martes la eliminación de los obstáculos a las fusiones de bancos en Europa, mientras que los fondos de inversión de la City de Londres han aplaudido la estrategia de defensa del Sabadell, si bien consideran que sus nuevas previsiones son «algo optimistas».

En un artículo publicado en el Financial Times (sólo para suscriptores), el presidente del BBVA sostiene que «las autoridades deben facilitar y retirar las barreras para permitir una consolidación interna u operaciones internacionales. Es la única manera para que las entidades europeas y su poder de financiación crezcan de manera rápida y eficiente».

Torres justifica este ruego en que Europa necesita entidades más grandes (no hay ningún banco del continente entre los 25 mayores del mundo) para asumir los grandes costes tecnológicos que tendrán que afrontar y para «expandir la financiación bancaria a través de las fronteras».

Esto último no se cumple en el caso de la OPA sobre el Sabadell, ya que el único país nuevo al que accederá el BBVA es Reino Unido (a través de TSB), que, como es bien sabido, ya no está en la UE. Además, el propio BBVA ha admitido que no sabe si mantendrá el TSB o lo venderá si la operación tiene éxito. Finalmente, Torres tampoco tiene planes de expandirse a otros países europeos.

Por otro lado, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, aseguró el lunes que no se puede considerar al BBVA un banco europeo, ya que el 70% de su negocio proviene de mercados emergentes (básicamente, México y Turquía). Por ello, entiende que no estamos hablando de una fusión europea, como sí lo será la del italiano Unicredit y el alemán Commerzbank si finalmente sale adelante.

Por otro lado, el BCE siempre ha promovido las fusiones transfronterizas de bancos mejor que las puramente nacionales, y el BBVA sería un buen candidato para comprar una entidad de otro país. No obstante, el supervisor europeo no ve con malos ojos la operación del Sabadell, como informó en su día OKDIARIO.

Estrategia de defensa

González-Bueno también aseguró que el negocio del Sabadell «va muy por encima de los presupuestos, por lo que tendremos que revisar los 2.900 millones que vamos a repartir al accionista en algún momento», como adelantó este periódico.

Esta estrategia de defensa contra el banco de Torres basada en maximizar la remuneración al accionista del Sabadell -entre dividendos y recompras de acciones- es aplaudida por los grandes inversores de la City. No obstante, creen que no será fácil que alcance esos objetivos.

«Los fondos piensan que el Sabadell está haciendo absolutamente todo lo que puede para intentar demostrar a los inversores que vale más de lo que ofrece el BBVA y, en consecuencia, para que rechacen la OPA. Sabadell es el sujeto de una operación hostil y tienen que usar cualquier medio a su disposición para evitar ser adquiridos», explica una fuente de uno de estos inversores.

«Y si eso significa dar unas previsiones que son algo más altas de lo que verdaderamente creen que van a alcanzar, entonces lo harán», añade.

Los grandes fondos de la City accionistas del Sabadell son los que decidirán en última instancia si la OPA tiene éxito o no. Cuando ésta se anunció en mayo, eran bastante proclives a aceptar la oferta porque las fusiones siempre les parecen bien sobre el papel por los ahorros de costes que suponen. Ahora bien, también señalaron desde el principio que el precio era bajo y que el BBVA debería subirlo. Una mejora a la que Torres se ha negado en redondo hasta ahora.

Ahora se suma además el probable retraso de la resolución de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sobre el impacto de la operación en la competencia en el sector financiero, que podría aplazar el lanzamiento de la OPA hasta el segundo trimestre de 2025. En ese caso, desde la City creen que la operación estará abocada al fracaso.