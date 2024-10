Unicredit-Commerzbank: Andrea Orcel, a punto de conquistar Alemania

Andrea Orcel, el enemigo público número uno de Ana Botín, está a punto de protagonizar la mayor operación corporativa de la banca europea desde los tiempos de… Emilio Botín. El italiano Unicredit, del que Orcel es consejero delegado, se ha lanzado a por el alemán Commerzbank y todo apunta a que se va a salir con la suya.

Esta operación sería lo nunca visto: un banco de los díscolos y poco fiables países del Sur de Europa comprándose una de las joyas de la banca germana; cabe recordar que Alemania se niega en redondo a crear un Fondo de Garantía de Depósitos europeo para no tener que rescatar a los bancos españoles, italianos, griegos, portugueses, etc. que quiebren en el futuro. Y además, Orcel lo está haciendo por las bravas: de forma hostil y por la puerta de atrás, con una entrada similar a la de la saudí STC en Telefónica: tenía un 9,5% del capital y ha aflorado otro 11,5% comprado en secreto por Barclays y Bank of America .

Al Gobierno alemán, como es lógico, no le ha gustado un pelo el movimiento. El canciller Olaf Scholz ha reaccionado a la ofensiva de Unicredit diciendo que «los ataques poco amistosos y las adquisiciones hostiles no son nada buenos para los bancos, y por eso el Gobierno alemán ha adoptado una posición clara al respecto y ha dejado muy claro que no consideramos que sea una actuación adecuada». Incluso una diputada de la CSU le ha pedido que tome un avión a Roma y le diga a Giorgia Meloni que Alemania no va a aceptar la operación.

Alemania no es España

Orcel tiene a favor de su proyecto Unicredit-Commerzbank que Alemania no es España. Así, existe un escudo antiopas, pero no se aplica a las empresas de la UE, porque vulneraría la libertad de movimientos de capitales fundacional de la Unión. Una libertad que vulnera flagrantemente el escudo de Pedro Sánchez y que también se ha saltado a la torera con el veto de la OPA húngara sobre Talgo. Pero Scholz, aunque socialdemócrata como Sánchez, sí respeta las libertades y las leyes.

Además, fuentes conocedoras de la situación aseguran que el italiano se está trabajando a los liberales (FDP), socios de Scholz en el Gobierno alemán y que ocupan el decisivo Ministerio de Finanzas a través de su líder, Christian Lindner. Como su propio nombre indica, los liberales están a favor de la libertad de empresa, por lo que no ven con malos ojos la operación de Commerzbank. Una actitud que puede derribar el veto de facto (ya que no puede ser de iure) del canciller.

La única autorización real que necesita Orcel para que Unicredit se haga con Commerzbank es la del BCE, que, como es sabido, está loco por la música de las fusiones transnacionales de bancos europeos. Sus dirigentes, empezando por el vicepresidente Luis de Guindos, han pedido hasta la saciedad este tipo de concentraciones, aunque comprendían que son más difíciles que las puramente nacionales por la ausencia de sinergias (ahorros de costes). Ahora que tienen la primera sobre la mesa, no van a ponerle pegas, desde luego.

Una contraopa, complicada

Por tanto, el banquero italiano tiene bastantes triunfos en la mano para salirse con la suya. Pero no todos: siempre puede haber una oferta competidora, aunque es bastante difícil. En Alemania sólo podría acometerla el Deutsche Bank, pero el nivel de concentración sería similar o incluso mayor que el de la fusión del BBVA y el Sabadell. Y, siguiendo con la seriedad alemana, sería muy difícil que la aprobaran las autoridades de competencia, amén del enorme cierre de oficinas y destrucción de empleo que conllevaría.

Otros gigantes europeos también podrían acudir al olor de la sangre, pero no tendrían sinergias, como se ha dicho. Unicredit sí las tiene porque ya controla un banco alemán más pequeño, el HypoVereinsbank. Y ese argumento precisamente es el que atraería a los accionistas del Commerzbank a una eventual OPA italiana. Siempre que el precio sea atractivo, claro, no como el ofrecido por el BBVA.

Asesor de Emilio Botín

Y es que Orcel es un especialista en operaciones corporativas. De hecho, desde Merrill Lynch y UBS era el banquero de inversión de cabecera de Emilio Botín, el que diseñó la jugada maestra del troceo del holandés ABN Amro en 2007. El Santander se lo repartió con RBS y Fortis, pero él se quedó con la parte del león: el brasileño Banco Real -que fusionó con Banespa para convertirse en el primer banco de ese país- y el italiano Antonveneta, al que dio el pase en menos de un mes al Monte dei Paschi con una ingente plusvalía. Orcel también estuvo detrás de sus grandes adquisiciones en Reino Unido: Abbey National, Alliance & Leicester y Bradford & Bigley.

Precisamente, esos éxitos y la confianza que tenía en él su padre estuvieron detrás de su fichaje como consejero delegado del Santander por Ana Botín. Un fichaje que, como es bien conocido, acabó como el rosario de la aurora, con juicio incluido en Plaza de Castilla. En medio del pleito en 2021, Orcel fue nombrado CEO de Unicredit, lo que debilitaba su argumento del perjuicio patrimonial sufrido por su despido del banco español antes de ocupar el cargo. Pero hasta eso le salió bien: ganó el juicio, si bien el juez redujo el importe de la indemnización de 68 a 51 millones, y el Santander tiene recurrido el fallo.

En Unicredit, acometió una ampliación de capital muy dolorosa para sus accionistas pero necesaria para dejar atrás la crisis definitivamente y convertirlo en uno de los grandes de la banca europea. Y si le sale bien lo del Commerzbank, Orcel será la gran estrella del sector. Que el ego también tiene aquí un papel importantísimo, no lo duden.