Soy peluquera y este acondicionador de Mercadona es la mejor opción para no destrozar tu pelo este verano

Cada verano nos pasa lo mismo: sol, playa, cloro, calor y un pelo que pasa de suave y brillante a seco, sin forma y encrespado. Las peluqueras lo ven constantemente en los salones de belleza. Pero si este año queremos evitar llegar a esas situación, queremos hablarte de un producto que bien recomendaría cualquier peluquera este verano: el acondicionador instantáneo de maracuyá de Mercadona que además cuesta tan sólo 2,15 €.

Un producto que muchas personas descubren estos días por casualidad en la sección de perfumería del súper valenciano, y desde entonces lo recomiendan a todo el mundo. Incluso algunas expertas y peluqueras hablan de él en redes y el motivo es claro: funciona y deja un pelo espectacular, completamente sedoso desde la primera aplicación. Además huele muy bien, protege del sol y del calor y encima no apelmaza el cabello. Así que sí, cualquier peluquera te lo lo dirá con total sinceridad: si solo vas a meter un producto capilar en la maleta este verano, que sea este spray de maracuyá. Te va a salvar la melena.

Este acondicionador de Mercadona es la mejor opción

El Acondicionador instantáneo maracujá Deliplus forma parte de una nueva colección veraniega de Mercadona con aroma tropical, maracuyá, concretamente, y su punto fuerte es que es tan fácil de usar como eficaz. No necesita aclarado, se aplica sobre el cabello húmedo o mojado, de medios a puntas, y no ensucia. Es ligero, no engrasa, y se absorbe rápido. Ideal para el ritmo del verano, cuando no queremos complicarnos con mascarillas que hay que dejar actuar media hora.

Funciona muy bien para desenredar sin tirones, y por eso muchas personas lo usan también en la playa o la piscina, tras salir del agua. Basta con un par de pulverizaciones, un cepillo de púas anchas, y listo: el pelo se peina sin esfuerzo y sin romperse.

Ingredientes clave que marcan la diferencia

Pese a su precio económico, este acondicionador incluye ingredientes que suelen encontrarse en productos de gamas mucho más altas. Su fórmula contiene:

Benzophenone-4 , un filtro UV que protege el cabello de los efectos dañinos del sol, especialmente útil si tienes el pelo teñido, con mechas o decolorado.

, un filtro UV que protege el cabello de los efectos dañinos del sol, especialmente útil si tienes el pelo teñido, con mechas o decolorado. Trimethicone , una silicona ligera que suaviza, facilita el peinado y actúa como protector térmico frente al secador o la plancha.

, una silicona ligera que suaviza, facilita el peinado y actúa como protector térmico frente al secador o la plancha. Extracto de semilla de girasol, rico en vitamina E, que hidrata, nutre y ayuda a retener la humedad del cabello en ambientes secos.

Esta combinación convierte al spray en una especie de escudo invisible frente a tres de los grandes enemigos del verano: el sol, la sal y el cloro.

Perfecto para evitar el frizz y mantener el color

Una de las cosas que más desesperan cuando llega el calor es el frizz. Da igual si tienes el pelo liso, rizado o teñido: la humedad y el calor lo encrespan todo. Este acondicionador ayuda a mantener la fibra capilar más sellada y nutrida, lo que se traduce en una melena mucho más controlada y con forma.

Y si llevas tinte, todavía más importante. El sol oxida el color y lo apaga, especialmente si es fantasía, rubio o cobrizo. Al contener protección solar, este spray te ayuda a mantener el color vibrante durante más tiempo, evitando ese tono pajizo tan típico de agosto.

Una rutina sencilla y eficaz para todo el verano

La clave está en usarlo con constancia. Puedes aplicarlo cada vez que te laves el pelo, o incluso reaplicarlo durante el día si vas a estar expuesta al sol. También es perfecto para niños, ya que facilita mucho el desenredado sin lloros. Y como no necesita aclarado, es ideal para llevarlo contigo a todas partes: playa, piscina, gimnasio o incluso en la bolsa del trabajo si sueles mojarte el pelo a diario.

Si tienes el pelo especialmente seco o dañado, puedes combinarlo con un sérum o unas gotas de aceite en las puntas. Pero si sólo quieres algo rápido que funcione sin esfuerzo, este spray es más que suficiente para mantener el pelo sano y bonito en verano.

Una gama completa para mimarte por muy poco

Este acondicionador forma parte de una línea limitada con aroma a maracuyá, que también incluye un aceite corporal iluminador y un exfoliante-peeeling corporal, todos con precios muy asequibles. Pero si hay uno que destaca por encima del resto, es este spray capilar. Porque no sólo es práctico y económico, sino que realmente cuida el pelo y lo deja suave, brillante y con un olor riquísimo.

No es sólo que lo digamos nosotras. En redes, muchas usuarias (y también profesionales del sector) lo están recomendando por lo bien que deja el cabello. Así que si este verano quieres algo efectivo, sin gastar de más y con resultados visibles desde el primer uso, ya lo sabes: el acondicionador de maracuyá de Deliplus es ese descubrimiento que te hará preguntarte cómo no lo habías probado antes.