«No aguanto más. He vuelto a recibir en mayo otra carta de la Seguridad Social anunciándome que me quitan el ingreso mínimo y vuelve a ser por un error suyo. Misma jugarreta tramposa que otras veces con su ingreso mínimo vital de pacotilla. Es una situación infernal, pienso en el suicidio a diario». Son las palabras de uno de los miles de afectados por las reclamaciones de los cobros indebidos del ingreso mínimo, la medida estrella del llamado escudo social del Gobierno de Pedro Sánchez.

En mayo, ha recibido otra carta en la que le quitan la ayuda por superar el umbral mínimo de patrimonio. «Pero lo vuelven a hacer mal porque contabilizan en mi patrimonio mi vivienda habitual, que según la ley del ingreso mínimo no se debe contabilizar para calcular el patrimonio de quienes cobran la ayuda», explica.

«Y no es la primera vez que me pasa. Ya en 2020 cuando lo solicité por primera vez me lo denegaron porque me dijeron que superaba el límite de ingresos. Tuve que recurrir a un abogado de oficio, porque no tengo dinero para pagar uno, para recurrir porque los ingresos que tenía eran una ayuda de la comunidad valenciana, donde resido», explica.

«En la ley dejaba claro que los ingresos de renta básica de las autonomías no contaban para calcular los ingresos límite, y dieron marcha atrás y me lo dieron», señala.

«Después recibí otra carta meses después en la que me quitaban la ayuda y me reclamaban la devolución del dinero porque había superado el límite de patrimonio, al contabilizarme mi vivienda habitual, que no se tiene que contabilizar. De nuevo tuve que recurrir a un abogado y a los meses me dieron la razón y me pagaron de golpe todos los meses atrasados de la ayuda a los que tenía derecho y no me habían pagado», recuerda.

«Pero no acabaron mis problemas. Porque a los pocos meses vuelvo a recibir otra carta para reclamarme el ingreso mínimo cobrado porque había recibido de golpe todos esos meses a los que tenía derecho y, claro, ahora superaba el límite anual de ingresos. De nuevo tuve que pedir ayuda y recurrir diciendo que esos ingresos eran los atrasos del ingreso mínimo, que eran de dos años y que por tanto no superaba el límite legal para tener derecho a esta ayuda», asegura, aunque admite en este caso que la culpa fue suya porque no repartió los ingresos en los dos años en la declaración de la renta.

«Y ahora llegamos a mayo de este año y vuelvo a recibir otra carta de la Seguridad Social quitándome la ayuda porque supero el límite de patrimonio. ¡Otra vez! Otra vez tengo que recurrir a un abogado y decir que es mi vivienda habitual y que no supero ningún límite de patrimonio porque no tengo nada», relata.

«Desde que cobro el ingreso mínimo mi vida se ha convertido en un infierno. En cualquier momento me llegan cartas y me cortan los ingresos por errores suyos. Errores suyos. Y así cinco años. Cinco años. De verdad que se llaman un Gobierno progresista y no lo son», sentencia.

El caso de este perceptor del ingreso mínimo de la comunidad valenciana es uno más de los miles de afectados por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo y que en muchos casos se produce por errores de la Administración.

Los afectados se han agrupado y han denunciado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales al Gobierno por incumplir la Carta Social Europea con estos cobros indebidos del ingreso mínimo. La demanda, presentada por la ONG ATD Cuarto Mundo, ha sido admitida y se está investigando.

El Defensor del Pueblo también ha advertido al Gobierno sobre la situación que se genera a los perceptores que se les reclama la devolución, a quienes se deja sin ingresos y con una deuda que no pueden pagar. El Gobierno ha admitido que ha abierto casi 100.000 expedientes por este tema en 2022 y 2023, y que afecta a 500 millones de euros.

Ante las críticas del Defensor del Pueblo y las denuncias de los afectados, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha modificado este año la revisión de los ingresos de cada perceptor. Desde este año se realizan dos, en mayo y en octubre, lo que busca que la deuda en caso de reclamación sea menor.