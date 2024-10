La solución definitiva de IKEA para tener la nevera ordenada: está arrasando

Mantener una nevera limpia y organizada es algo que resulta clave, no sólo con el fin de poder tener los alimentos siempre a mano y controlados, sino también para que las propiedades de estos se mantengan siempre intactas sin que se mezclen olores o que en algunos casos, se contaminen. Por ello, resulta esencial guardar cada alimento en su estante adecuado y también contar con lo necesario para lograr ese orden. En este contexto, entra en juego IKEA que tiene solución definitiva para tener la nevera ordenada y que ya está arrasando.

Lo cierto es que IKEA siempre ha sido sinónimo de soluciones prácticas y estéticas para el hogar, y su última novedad no es la excepción. Ordenar la nevera, esa tarea que a menudo parece imposible, encuentra una respuesta perfecta en el bote con tapa HAVSTOBIS. Este set de cinco recipientes transparentes y multicolores no sólo cumple con la función básica de almacenar alimentos, sino que también se ha convertido en un verdadero éxito entre quienes buscan mantener su frigorífico limpio, organizado y eficiente. Con un precio muy asequible de 9,99 €, HAVSTOBIS está arrasando en ventas en las tiendas de IKEA, y no es de extrañar: apilar estos recipientes y aprovechar cada centímetro del espacio en el frigorífico nunca había sido tan fácil.

La solución de IKEA para una nevera ordenada

Uno de los puntos fuertes de estos botes que puedes encontrar en IKEA es su diseño funcional y el material de alta calidad. Fabricados en vidrio templado y con tapas de plástico de polipropileno, los recipientes HAVSTOBIS están pensados para durar. Son perfectos para almacenar sobras de comida, ensaladas, aperitivos y otros alimentos que puedes reutilizar al día siguiente, ya que mantienen el sabor y la frescura. Además, a diferencia de otros recipientes, no retienen olores ni se tiñen con alimentos como la salsa de tomate, lo que facilita mucho la limpieza y prolonga su uso. El vidrio transparente permite ver fácilmente el contenido, algo que parece un pequeño detalle pero que resulta invaluable cuando necesitas localizar algo rápido dentro de la nevera.

Con un total de cinco recipientes de diferentes tamaños: 1,3 litros, 0,7 litros, 0,3 litros y 0,15 litros, este set de recipientes de IKEA cubre todas las necesidades de almacenamiento para tener la nevera ordenada. Apto para microondas (sin la tapa, por supuesto) y lavavajillas, el set HAVSTOBIS destaca además por su versatilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque son ideales para almacenar alimentos sólidos y secos, podrían gotear si contienen líquidos, como sopa. Por tanto, es mejor evitar transportarlos en bolsas. Aun así, para las personas que buscan maximizar el espacio en el frigorífico y tener siempre a mano alimentos bien organizados y frescos, este set es la solución definitiva.

Diseño y practicidad en armonía

El diseño de HAVSTOBIS combina funcionalidad con estética, algo que IKEA siempre tiene en cuenta. De este modo, estos recipientes no sólo permiten que el contenido se vea de forma clara, sino que sus tapas de colores agregan un toque divertido y moderno al frigorífico. Al poder apilarlos unos sobre otros, se aprovecha al máximo el espacio vertical del frigorífico, algo esencial para quienes tienen cocinas pequeñas o buscan organizarse de la manera más eficiente posible. Su diseño compacto también los hace ideales para guardarlos en armarios sin ocupar demasiado espacio.

Materiales de calidad y fácil mantenimiento

El vidrio templado con el que están hechos los recipientes es un material duradero que resiste perfectamente tanto las temperaturas del frigorífico como el calor del microondas. Además, es apto para el lavavajillas, lo que simplifica aún más su uso diario. Por otro lado, las tapas, fabricadas en plástico de polipropileno, son resistentes y se ajustan bien al recipiente, asegurando que los alimentos se mantengan frescos. Es importante tener en cuenta que, aunque son aptos para el microondas, deben usarse sin la tapa para evitar que se deformen o se acumulen gases.

Versatilidad para todos los días

Como podemos ver, este juego de recipientes es perfecto para quienes disfrutan de la cocina casera y la organización dentro de la nevera. Las diferentes capacidades permiten almacenar todo tipo de alimentos, desde sobras de comidas familiares hasta aperitivos o ingredientes que se utilizan a diario. Gracias a su diseño apilable, también se optimiza el espacio en la cocina, una ventaja que muchos consumidores aprecian. Y aunque los recipientes no son recomendables para líquidos, funcionan a la perfección para una variedad de alimentos sólidos que puedes refrigerar o incluso congelar.

En resumen, el set HAVSTOBIS de IKEA no sólo es una solución estética para la organización de la nevera, sino también un aliado para conservar mejor los alimentos, mantener el orden en la cocina y facilitar las tareas diarias. Con un precio accesible y una calidad superior, es fácil ver por qué está arrasando entre quienes buscan soluciones prácticas y modernas.