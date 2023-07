Si nunca has cotizado a la Seguridad Social, esto es lo que puedes cobrar de pensión

Cobrar una buena pensión al jubilarse es el objetivo de todas las personas, ya que es el dinero con el que principalmente se va a contar para los gastos del día a día en esa nueva vida, además de los ahorros que cada uno haya podido hacer a lo largo de su vida. Te contamos cuál es la pensión que puedes cobrar y qué importe tiene si nunca has cotizado a la Seguridad Social, o si no has cotizado lo suficiente… ¡toma nota!.

En España se supera ya la cifra de los 9 millones de pensionistas, de los cuales 4,61 millones son hombres y 4,49 millones son mujeres. Todos estos ciudadanos reciben pensiones que pueden ser de jubilación, viudedad, orfandad o de incapacidad permanente, entre otras.

Cómo cobrar la pensión sin haber cotizado

Por norma general, la pensión de jubilación se comienza a cobrar tras jubilarse y después de haber cotizado unos 37 años, aunque hay un mínimo establecido de 15 años trabajados para poder cobrar la pensión mínima, e incluso quien no ha cotizado nunca o el tiempo mínimo, siempre y cuando se cumplan unas condiciones específicas para estos casos. Ocuparse de las labores del hogar durante prácticamente toda la vida nunca ha estado pagado ya que lamentablemente no se considera un trabajo como tal, por lo que muchas personas llegan a su edad de jubilación habiendo trabajado en casa toda la vida pero sin haber cotizado por ello.

El Imserso ha apoyado con todo una medida para salvaguardar los derechos de los trabajadores del hogar para recibir una pensión de jubilación, lo que genera una ayuda del estado que cuenta con una serie de requisitos y que para percibirla no será necesario haber cotizado más de 15 años, de hecho, es imprescindible no llegar a esa cifra. Otros requisitos son haber cumplido ya los 65 años, haber residido durante la vida laboral al menos 10 años en España y tener unas rentas por debajo de los 6.784 euros.

La cantidad para cobrar la pensión sin haber cotizado está fijada en los 484,61 euros mensuales de media, aunque depende de las diferentes situaciones familiares que se pueden dar y que podrían multiplicar esa cifra:

Si la persona convive con su cónyuge y/o pariente de segundo grado

2 convivientes : 11.533,72 euros al año.

: 11.533,72 euros al año. 3 convivientes : 16.282,90 euros al año.

: 16.282,90 euros al año. 4 o más convivientes: 21.032,08 euros al año.

Si la persona vive con parientes consanguíneos con los que convive, se encuentra alguno de sus padres o hijos