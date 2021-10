La salida de la industria española de Entretenimiento y Medios de la crisis generada por la COVID-19 será sólida y sostenible en el tiempo. Esta es una de las conclusiones de la 22ª edición del informe Entertainment and Media Outlook 2021-2025 España, elaborado por PwC. Los ingresos del sector en España crecerán un 5,3% hasta 2025, cuando alcanzarán los 31.737 millones de euros, impulsados, principalmente, por el buen comportamiento de distintos subsectores, entre los que destacan el vídeo bajo demanda o vídeo OTT y la publicidad en Internet.

El estudio recoge las perspectivas de crecimiento de catorce segmentos de la industria en nuestro país: televisión y vídeo, vídeo OTT, publicidad en televisión e Internet, videojuegos, realidad virtual, radio, podcast, música, cine, libros, revistas, periódicos y publicidad Exterior.

Los ingresos de las plataformas de Vídeo OTT (Over The Top) -incluye compañías como Netflix, Amazon, HBO, DAZN, Apple TV, Movistar+, Filmin, entre otras-, crecerán en España a un ritmo del 11,9%, hasta alcanzar unos ingresos de 848 millones de euros en 2025, y se espera que superen los 20 millones de suscriptores en nuestro país en 2021. Dentro de este segmento, los sistemas que ofrecen contenido a los usuarios mediante suscripción (Subscription Vídeo On Demand) son los que más crecerán hasta 2025, un 12,6%, frente a los sistemas de pago por contenido (Transactional Vídeo On Demand), que lo harán un 5,5%.

La publicidad en Internet

La publicidad en Internet será otro de los grandes pilares sobre los que se sustentará la buena evolución de la industria (sus ingresos crecerán un 7,1% hasta 2025), gracias a la alta penetración del acceso a Internet a través del móvil -se espera que en ese mismo año llegue al 73,9%% de la población-, pero, sobre todo, al fuerte tirón de la publicidad en dispositivos móviles y al mayor uso de las redes sociales como soporte publicitario. Precisamente, los ingresos por el acceso a Internet, tanto a través del móvil como de banda ancha fija, crecerán en España un 4,7%, hasta 2025, cuando alcanzarán los 12.364 millones de euros.

Los videojuegos y los e-Sports (+6,3%), la industria de la música (+12,2%) y la publicidad exterior también (+11,6%) tendrán una buena evolución hasta 2025 en nuestro país. En el caso de los videojuegos y los e-Sports, España es quinto mayor mercado de Europa y dentro de cuatro años se espera que sus ingresos superen los 2.478 millones de euros, impulsados por el auge de los videojuegos sociales y por la buena evolución de los ingresos procedentes de la publicidad y de los patrocinios en los e-Sports.

El sector de la música

En el caso de la música, uno de los más impactados por la pandemia por la prohibición de las actuaciones en directo, se espera que ya en 2021 encare su recuperación y que en 2025 llegue a los 908 millones de euros. También llama la atención la recuperación de la publicidad exterior, cuyos ingresos cayeron un 40% como consecuencia de la COVID-19, y se prevé que, en 2023 recupere los niveles de facturación previos a la pandemia.

El estudio también destaca la resistencia del sector de la edición de libros: España es el cuarto mayor mercado de libros de consumo de Europa Occidental, en términos absolutos, y el segundo en cuanto a ritmo de crecimiento. En 2025 se espera que sus ingresos alcancen los 1.596 millones de euros, aumentando a un ritmo del 2,1%, con un protagonismo mayor de los libros impresos que de los electrónicos.

Tiempos futuros complicados

Pero si tuviéramos que elegir los dos segmentos dentro de la industria del Entretenimiento y Medios que presentan un horizonte menos claro en los próximos cuatro años estos son los periódicos y la publicidad en televisión. El sector de periódicos es el único de los que contempla el estudio que tiene estimaciones negativas para 2025: se prevé que los ingresos caigan un 0,1%, hasta los 1.148 millones de euros, con un descenso en términos económicos de la circulación de los periódicos impresos del 6,3%.

Los ingresos por publicidad impresa también caerán a un ritmo del 1,2% hasta los 299 millones en 2025, mientras que los correspondientes a la publicidad digital se espera que crezcan un 7,1%. Destaca la apuesta de los editores de prensa digital por modelos de paywall como fuente de ingresos alternativa, una tendencia que se ha acelerado desde el inicio de la pandemia.

La economía española ha sido una de las más afectadas por la COVID-19 y esto se ha traducido en un grave descenso del mercado publicitario de la televisión que, entre 2019 y 2020, cayó un 18,7%, hasta los 1.667 millones de euros.

Aunque se espera que este mercado vuelva a crecer a un ritmo del 3,8% hasta 2025, los ingresos previstos de 2.011 millones de euros seguirán estando muy lejos de los niveles anteriores a la pandemia. Aunque en el año 2020 las cadenas dispararon su consumo televisivo, por el aumento del tiempo en el hogar, no fueron capaces de rentabilizarlo en términos de ingresos publicitarios.

A largo plazo, la tendencia apunta a que la disminución de la audiencia de la televisión lineal y el aumento de vídeo bajo demanda limitará el crecimiento de la publicidad en la televisión.

El auge de los podcast

Finalmente, el Entertainment and Media Outlook 2021-2025 España, incluye también las previsiones de crecimiento de otros sectores que, si bien registran cifras llamativas, son todavía segmentos con un peso muy marginal en la industria española del entretenimiento. Este es el caso, por ejemplo, del podcast.

Un segmento todavía incipiente pero cuyos ingresos se espera que crezcan un 19,2% hasta 2025, cuando alcanzará los 63 millones de euros. Otro de los que se encuentra en una situación similar es de la realidad virtual, cuyos ingresos aumentarán un 22,1% hasta los 67 millones de euros.

Para Patricia Manca, socia responsable de Entretenimiento y Medios en PwC España, “la industria de entretenimiento y medios en España está mostrando una capacidad notable de recuperación de la crisis provocada por la pandemia. La gran mayoría de subsectores tendrán crecimientos positivos y algunos relevantes en los próximos años, lo que refleja, primero, la apuesta de las compañías españolas por la digitalización, pero, también, su rápida capacidad de adaptación a los nuevos y cambiantes hábitos de comportamiento de los consumidores”.