Mucha gente no lo sabe pero en Amazon hay una forma de comprar productos a mitad de precio que además en algunos casos son de los más buscados. Descubre a continuación, la sección secreta de Amazon para comprar chollazos al mejor precio.

La sección secreta de Amazon para comprar chollazos

La sección secreta de Amazon en la que vas a encontrar chollazos no es otra que Amazon Warehouse, donde puedes encontrar artículos tanto usados como reacondicionados, pero también artículos que muchas vece nunca han sido usados, sino que fueron devueltos por una compra equivocada y revendidos por Amazon con un descuento de más del 50% respecto al nuevo.

Pero, ¿por qué debo comprar un producto que ya ha sido abierto por otra persona? Sencillo, porque está garantizado por Amazon y, como ocurre con los productos nuevos, podemos devolverlo en un plazo de 30 días.

Qué es Amazon Warehouse

El término productos reacondicionados que vemos en Amazon Warehouse indica esa categoría particular de artículos que no se pueden vender como nuevos, incluso si a menudo nunca se han usado. De hecho, el producto reacondicionado de Amazon que encontramos en este lugar «secreto» de Amazon suele ser un objeto que ha sido devuelto por un cliente por diversas razones (color no correspondiente al deseado, embalaje no perfectamente intacto, medidas inadecuadas) o tras la detección de pequeñas imperfecciones o mal funcionamiento.

Estos productos, una vez devueltos al minorista, pueden ordenarse y revenderse como reacondicionados: su precio de venta, por lo tanto, se reduce considerablemente en comparación con su valor de lista original .

Al tratarse de un artículo que nunca se ha usado y se encuentra en buen estado, esta rebaja de precio resulta una interesante ventaja económica, ya que permite comprar un producto nuevo a todos los efectos con ahorros que muchas veces superan el 50% de el precio.

Cómo funciona Amazon Warehouse

Amazon Warehouse se encarga de reingresar al mercado productos de Amazon a precios particularmente ventajosos y a menudo a menos de la mitad del precio de lista. Todos los artículos suelen ser como ya dijimos, devoluciones por ser paquetes abiertos o con pequeños defectos, pero para todos ellos, la compra en esta sección está igualmente protegida por los servicios de logística y asistencia postventa que siempre han sido el buque insignia de la marca Amazon.

Las únicas limitaciones se aplican a algunos servicios de garantía y envío; por lo demás, las compras están sujetas a las mismas «Condiciones de uso y venta» que todos los demás productos a la venta en Amazon España.

Qué encontramos en Amazon Warehouse

Las principales categorías de productos que se pueden comprar en Amazon Warehouse Deals son:

Productos para el hogar y la cocina

Grandes electrodomésticos

Electrónica de consumo

Ordenadores

Productos de cuidado personal

Zapatos y bolsos

Deportes y ocio

Juguetes y juegos

Equipos de bricolaje y bricolaje

El criterio que sigue Amazon Warehouse a la hora de organizar los envíos es sencillo y directo: los artículos se envían desde el centro logístico de Amazon directamente al domicilio del cliente. Esto reduce considerablemente los tiempos de cumplimiento de los pedidos y garantiza que cada producto se entregue siempre en las mejores condiciones: todos los artículos en logística, de hecho, se confían directamente a un mensajero de confianza que entregará con cortesía y puntualidad como suele ser costumbre para Amazon.

Cómo entrar en Amazon Warehouse

Para comprar, simplemente tienes que acceder a la sección Amazon Warehouse del sitio web de Amazon.es y navegar por todas las categorías disponibles: la oferta, en este sentido, incluye ropa y accesorios, artículos para el hogar y la cocina, electrónica, películas, música, videojuegos, informática , maletas, relojes e instrumentos musicales.

Al hacer clic en cada categoría, será posible ver el escaparate de los productos disponibles, completo con notas descriptivas, características técnicas y precio de cada artículo reacondicionado: luego, un simple clic es suficiente para agregar el artículo en cuestión al carrito.

El procedimiento de compra sigue el mismo funcionamiento que todas las ventas de Amazon.es, con la garantía adicional de un beneficio económico particularmente sustancial: de hecho, en Amazon Warehouse, todos los artículos están disponibles a un precio muy reducido en comparación con el de la lista de precios. con un porcentaje de descuento que puede llegar incluso al 50%.

Comprar en Amazon Warehouse representa, por tanto, una importante ventaja económica, ya que ofrece la posibilidad de adquirir con total seguridad ya precios sumamente asequibles muchos productos de prestigiosas marcas, con una gran calidad y válidas prestaciones.