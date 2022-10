Comprar ropa, calzado o de hecho, cualquier producto mediante el uso del comercio electrónico es algo que no ha dejado de crecer desde hace años, especialmente desde la pandemia en 2020 y los meses de confinamiento, pero lo cierto es que no todo es tan perfecto cuando se realizan compras online. La comodidad de recibir en casa lo comprado es grande, pero en los últimos meses ha surgido una nueva «norma» que tiene que ver con las devoluciones y que no está gustando demasiado a los clientes del e-commerce. Estas son las tiendas que te cobrarán por devolver los productos que compres en Internet: Zara, H&M, Bershka…

Las tiendas que te cobrarán por las ventas online

Está claro que la inflación no sólo está afectando al aumento en los precios de los productos, sino que también llega a otros puntos de las transacciones de compra-venta y en el caso del comercio electrónico una de las medidas más polémicas recientemente es la del cobro por devolución de los productos en internet, algo impensable hasta hace menos de un año.

Una medida que surge debido al coste económico que supone cualquier devolución para la tienda a quien queremos devolver nuestra compra, pero también debido al coste medioambiental. De hecho sólo se aplica en el caso de que queramos devolver la prenda por transporte o correo, pero no si la llevamos a la tienda física.

De este modo, se frena de algún modo la tendencia de muchas personas de comprar por ejemplo dos pantalones de la misma talla para ver cuál de los dos le queda mejor, y evitan pérdidas que para ellos pueden ser grandes teniendo en cuenta que el nivel de ventas online creció más de un 30% durante la pandemia, más de un 17% en 2021 y un 6% en el primer trimestre de 2022 en comparación con el primero del año anterior.

Por ello será bueno saber qué tiendas son las que nos cobran por devolución de productos especialmente aquellas que se dedican a la industria de la moda.

Zara

Tras el enfado de sus clientes por el cobro de lo gastos de envío en las prendas de las últimas rebajas, el gigante de Inditex cobra ahora también las devoluciones a 1,95 euros, aunque por el momento lo hace en 30 mercados entre los que no está España.

Oysho y Bershka

Otras dos tiendas de Inditex que cobran las devoluciones son Oysho y Bershka y en el caso de las dos el importe es el mismo: 3,95 euros que se descuenta del reembolso.

H&M

En el caso de H&M depende de si eres miembro de su club o no. En el caso de serlo, las devoluciones no tienen coste alguno pero si no lo eres te descuentan 1,95 euros del importe de los productos que te reembolsan.

Uniqlo

En el caso de Uniqlo cobran 2,95 euros por las devoluciones y en este caso no hay más remedio que pagar ya que no dejan devolver las prendas en tienda aunque sí que las podemos cambiar por otras.

Shein

Si compras en Shein y has de devolver varias prendas procura que vayan todas en el mismo paquete. La primera devolución es gratuita pero después cada devolución adicional tiene un coste de 4,50 euros.

Pimkie

Esta tienda de moda y complementos cobra 2,99 euros por la devoluciones que nos descuentan en el reembolso.

El Corte Inglés

En el caso de El Corte Inglés es el cliente el que debe elegir el servicio de mensajería y transporte para hacer la devolución y asumir los costes pero si devolvemos en cualquier de sus centros, no nos cobran nada.

Amazon

Dependiendo de lo que compremos, especialmente ropa, no siempre es gratis hacer una devolución. De hecho podemos llegar a pagar hasta 5,50 euros o que algunos artículos, como la colección de The Drop, que es ropa hecha a medida, no se puedan devolver.