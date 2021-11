Los nuevos confinamientos y restricciones vuelven a cernirse sobre el sector aéreo. Pese a los avances en la vacunación, muchos países europeos comienzan a tomar medidas por el crecimiento de los contagios dentro de sus fronteras. Pese a ello, Ryanair mantendrá operativas todas sus rutas en Europa manteniendo las medidas sanitarias y los controles que ya lleva utilizando los últimos meses.

«Ante el aumento de casos de Covid en algunos países de Europa, Ryanair confirma que todos los vuelos programados están operativos y que todos los pasajeros deben presentar certificados de vacunación contra el Covid o una PCR negativa antes de viajar» confirmaba la aerolínea a este diario.

Este mimo lunes, Austria extendió a todo el territorio nacional el período de confinamiento por 20 días -su cuarta cuarentena desde que comenzó la crisis sanitaria del Covid-19- que en un principio sólo afectaba a los no vacunados. Las guarderías, colegios y actividades primarias como supermercados o farmacias permanecerán abiertos, mientras que los servicios no esenciales, como bares, restaurantes o gimnasios estarán cerrados. Asimismo, con un 65% de la población con pauta completa, Austria ha aprobado la vacunación obligatoria. La aerolínea de bajo coste mantiene dos frecuencias diarias con la capital, Viena, que se mantendrán pese a la medidas del país.

Alemania, Francia, Países Bajos han seguido los pasos de Austria y han endurecido las restricciones ante el alza de los contagios que se están produciendo en sus fronteras. Una situación que pone en jaque al sector turístico, que ve peligrar sus reservas en la antesala de las celebraciones de las fiestas navideñas. Estos destinos de medio radio europeos son claves para Ryanair, que ha puesto en marcha una agresiva campaña de ofertas y que por el momento continuarán operando.

Mantener las previsiones para la temporada de invierno

Los datos del sector aéreo para la temporada de invierno invitan al optimismo con más de 672.000 vuelos programados desde octubre de 2021 a marzo del próximo año. Estos niveles de actividad superan en cerca de un 2% a los registrados durante etapa invernal de 2019. Pese a estas cifras, desde la asociación se muestran cautos al hablar de recuperación, ya que aunque la buena tendencia registrada durante el verano parece consolidarse en los próximos meses, desde el sector no se espera una normalización de la actividad hasta 2024, según los datos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

El sector turístico vuelve a ser invadido por la incertidumbre, perpetuando tendencias de viaje que se han ido adquiriendo durante la pandemia, como son la contratación de seguros de viaje para la devolución en caso de cancelaciones o la reducción de la antelación de las reservas para asegurar que no se producen cambios de última hora en los destinos. Desde el sector sólo ven un salvavidas para esta situación: las vacunas. «Confiamos en que con el porcentaje de vacunación, tanto de los españoles, que es muy alto, como el del resto de los países, aunque no sea tan alto, el impacto de esta ola no sea tan grande» afirman desde Confederacion Española De Agencias De Viajes (CEAV).