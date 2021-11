La temporada estival fue una bocanada de aire fresco para el sector turístico. La paulatina recuperación de la actividad se ha ido consolidando durante los meses de octubre y noviembre, lo que hacia augurar un buen cierre de año. Sin embargo, tras el confinamiento anunciado en Austria y con muchos países europeos imponiendo nuevas restricciones ante el aumento de los contagios, el sector teme que se produzca una oleada de cancelaciones durante las próximas semanas.

Este mimo lunes, Austria extendió a todo el territorio nacional el período de confinamiento por 20 días -su cuarta cuarentena desde que comenzó la crisis sanitaria del Covid-19- que en un principio sólo afectaba a los no vacunados. Las guarderías, colegios y actividades primarias como supermercados o farmacias permanecerán abiertos, mientras que los servicios no esenciales, como bares, restaurantes o gimnasios estarán cerrados. Asimismo, con un 65% de la población con pauta completa, Austria ha aprobado la vacunación obligatoria.

Alemania, Francia, Países Bajos han seguido los pasos de Austria y han endurecido las restricciones ante el alza de los contagios que se están produciendo en sus fronteras. Una situación que pone en jaque al sector turístico, que ve peligrar sus reservas en la antesala de las celebraciones de las fiestas navideñas.

La Confederacion Española De Agencias De Viajes (CEAV) afirma que siguen con mucha preocupación la evolución de las medidas que están tomando los países para frenar la nueva oleada de contagios, ya que los confinamientos se suelen traducir en cancelaciones en esos destinos. «Ya estábamos en un momento en el que se estaba produciendo una recuperación del mercado de la media distancia, en las ciudades europeas, con el efecto que tienen los mercadillos y los productos de nieve en determinados países de Europa y evidentemente esto es un jarro de agua fría» alertan desde la asociación.

El sector turístico vuelve a ser invadido por la incertidumbre, perpetuando tendencias de viaje que se han ido adquiriendo durante la pandemia, como son la contratación de seguros de viaje para la devolución en caso de cancelaciones o la reducción de la antelación de las reservas para asegurar que no se producen cambios de última hora en los destinos. Desde el sector turístico sólo ven un salvavidas para esta situación: las vacunas. «Confiamos en que con el porcentaje de vacunación, tanto de los españoles, que es muy alto, como el del resto de los países, aunque no sea tan alto, el impacto de esta ola no sea tan grande» afirman desde CEAV.

Mal inicio de año

Los primeros ocho meses del año, marcados por la persistente incertidumbre y la recuperación desigual de los mercados emisores por las políticas de viajes tan heterogéneas entre países, han supuesto pérdidas en el número de turistas y de pernoctaciones. Esta situación ha derivado en una reducción de los ingresos obtenidos gracias al turismo, perdiendo casi 31.000 millones en comparación con las cifras prepandemia.

Así, los ingresos por turismo en el acumulado a julio de 2021 sumaron los 9.247 millones de euros, lo que representa una caída del 17,4% frente al mismo periodo de 2020 y un 77% menos frente a 2019. «El sector turístico sido un ejemplo mundial: la rapidez con la que se adaptaron el sector hotelero o los transportes, entre otros, a las medidas sanitarias han hecho que se ponga en valor nuestra actividad» ha señalado el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.

Desde la Mesa del Turismo alertan de que la evolución esperada para el último trimestre está llena de incertidumbre por parte de los turistas y de los empresarios. Existe todavía el riesgo de la variante Delta que puede provocar un freno a los viajes por negocios, dando lugar a un ritmo de recuperación más lento que lo observado en verano, por lo que el sector podría alejarse de alcanzar un patrón normal de actividad como el del año 2019. Tanto los ingresos por turismo, como el empleo generado por su actividad, seguirán castigados por el avance de esta nueva variante.