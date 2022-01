Repsol y El Corte Inglés afianzan su alianza. Ambas empresas han logrado crear la mayor red de tiendas de proximidad y conveniencia de España en las estaciones de servicio de la compañía energética bajo la marca ‘Supercor Stop&Go’ hasta alcanzar los 500 tiendas bajo esta enseña con la apertura de 80 establecimientos más en 2021. Un hito teniendo en cuenta el impacto que ha sufrido el comercio por el impacto de la crisis del coronavirus.

Así lo han confirmado fuentes conocedoras de la situación en conversaciones con este diario que han señalado que «Repsol y El Corte Inglés colaboran desde hace más de 20 años con distintas iniciativas, como la gestión compartida de estaciones de servicio a través de su sociedad conjunta Gespevesa, manteniendo una política de promociones y ofertas cruzadas para beneficio de sus clientes». «Al cierre del año, se han alcanzado ya las 500 tiendas de ‘Supercor Stop&Go’, lo que se traduce en un 20% más», calculan.

El Corte Inglés es la central de compras de la red de estaciones de servicio de Repsol, a cuya disposición pone un surtido de más de 35.000 referencias de alimentación, productos gourmet, bebidas, y más de 60.000 de no alimentación – como ocio, complementos, moda-. Una red que sólo en 2021 ha vendido más de 7 millones de unidades vendidas de cafés, más de 3 millones de gafas vendidas, más de 3 millones de paquetes recogidos en los Amazon Lockers en 2021 y más de 5 millones de unidades vendidas en los últimos cinco años en toda red entre España y Portugal.

«Las estaciones de servicio son también un lugar de descanso y ocio para nuestros clientes. Por todo ello, invertimos en espacios de calidad y en productos de primeras marcas como Nespresso, con la que trabajamos desde 2009, o con Starbucks, con la que colaboramos desde 2016», explican. Además, recalcan que estas dos marcas han ayudado a posicionar las estaciones como lugares donde disfrutar de un café de la más alta calidad en cualquier momento aprovechando nuestra cobertura horaria.

Colaboración con socios de prestigio

Nespresso está presente en más de 1.000 puntos de venta de la red, mientras que en los ‘corners’ Starbucks On The Go, que tienen la misma apariencia y calidad que los ‘coffee shops’ de Starbucks, se sirven en formato autoservicio más de 120 opciones de bebidas, y están ya instalados en más de 80 puntos de venta.

Otros casos de éxito son la asociación con Disney desde el año 2014 y con la marca de gafas de sol Sun Planet desde el año 2015 y el acuerdo de colaboración con la ONCE desde el 2010. También los clientes de Amazon pueden recoger sus pedidos las 24 horas 7 días a la semana en las más de 400 taquillas que la multinacional del comercio online tiene instaladas en estaciones de servicio repartidas por toda España.