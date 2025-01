Regalo de la Seguridad Social: los requisitos para sumar 5 años de cotización

Los becarios que realizaron prácticas antes del 1 de noviembre de 2011 podrán añadir cinco años de cotización a la vida laboral. La Seguridad Social ha tomado esta decisión con las personas que realizaron prácticas o trabajos de investigación y que en su día no pudieron cotizar por el desarrollo de esta función. Así que las personas que cumplan con estos requisitos recibirán un empujón de cara a una próxima jubilación. Esto es todo lo que debes saber sobre el regalo de cotización de la Seguridad Social.

Los cinco años extra de cotización de la Seguridad Social para los becarios se confirmaron hace meses, pero esta noticia adquiere relevancia con las nuevas condiciones para acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la pensión. Cada año es más difícil jubilarse en España y, a partir del 1 de enero, para retirarse a los 65 años con la prestación íntegra, hay que certificar una cotización mínima de 38 años y tres meses. Las personas que no lleguen a esta cotización de la Seguridad Social tendrán que esperar a los 66 años y ocho meses.

Así que las personas que realizaron prácticas o participaron en programas de investigación antes de 2011 tienen la oportunidad de incrementar cinco años su cotización. La Seguridad Social tomó la decisión de la que se podrán beneficiar las personas que trabajaron como becarios antes del 1 de noviembre de 2011, que fue la fecha en la que las personas de este colectivo con prácticas remuneradas comenzaron a cotizar a la Seguridad Social.

Estas prácticas no remuneradas podrán computarse hasta el 1 de enero de 2024, fecha en la que el Real Decreto Ley 5/2023 obligó a todas las compañías a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios, independientemente de si las prácticas son remuneradas o no. Así que todas las personas que realizaron prácticas no remuneradas antes del 1 de enero de 2024 también podrán acogerse a esta cotización extra.

La cotización de los becarios de la Seguridad Social

De esta manera, las personas que realizaron prácticas antes del 1 de noviembre de 2011 y los que las hicieron no remuneradas antes del 1 de enero de 2024 podrán añadir cinco años de cotización a su vida laboral en caso de cumplir los requisitos que establece la Seguridad Social. Estos son los siguientes:

Prácticas realizadas por alumnos universitarios: ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad.

Prácticas realizadas por alumnos de formación profesional: siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral.

Prácticas realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

Participantes en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Las personas que pertenezcan a estos grupos y hayan realizado prácticas antes de 2011 y no remuneradas hasta 2024, podrán disponer de un máximo de 1.825 días de cotización extra, lo equivalente a cinco años. Por lo que respecta a la base de cotización, será la correspondiente al grupo 7 del Régimen General del año correspondiente a cuando se realizaron las prácticas. De este importe se reducirá mediante la aplicación del coeficiente del 0,77.

Las personas que cumplan estos requisitos y quieran añadir cinco años de cotización extra a la vida laboral de la Seguridad Social podrán hacer el ingreso de una única vez o, en caso contrario, podrán fraccionarlo en hasta el doble del período que se quiera recuperar, siendo un máximo de 84 mensualidades (7 años). Hay un plazo de dos años para formalizar el trámite desde abril de 2024, fecha en la que entró en vigor la norma.

Cómo presentar la solicitud

La Revista de la Seguridad Social, a través de su página web, también indica los canales a través de los que hay que presentar esta solicitud con el objetivo de recuperar los cinco años de cotización de los becarios. Para ello, en la web de la Seguridad Social, habrá que dirigirse al apartado «Alta, baja o variación de datos del convenio especial» de la sección «Trámites y gestiones». Una vez dentro, habrá que aportar la documentación necesaria y, en un plazo máximo de seis meses, se resolverá. «El silencio administrativo supondrá su estimación», indica la Seguridad Social.