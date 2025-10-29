Red Eléctrica, ahora conocida como Redeia, ha disminuido su beneficio neto un 4,6% en los primeros tres trimestres en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta unas pobres ganancias de 389,8 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con todo, la empresa que dirige Beatriz Corredor ha asegurado que este resultado se ajusta a sus previsiones.

La cifra de negocios del grupo, matriz de Red Eléctrica de España (REE), alcanzó entre enero y septiembre los 1.218,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 950,9 millones de euros, un 3% más en comparación con los nueve primeros meses de 2024, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) ascendió a 615,6 millones, con un aumento del 3,8%.

Resultados de Red Eléctrica

Por áreas de actividad, la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales generó una cifra de negocio de 1.073,1 millones de euros, un 3,2% superior a la del mismo periodo del año pasado.

La transmisión eléctrica internacional, por su parte, alcanzó unos ingresos y resultados de sociedades participadas de 104,3 millones de euros, mientras que la actividad de fibra óptica aportó 111,8 millones de euros.

A cierre de septiembre, la deuda financiera neta se situó en 6.083,4 millones de euros, un 13,3% más que el 31 de diciembre de 2024, debido principalmente al elevado ritmo inversor del grupo.

Con respecto al dividendo, el consejo de administración de la empresa ha aprobado la distribución de una retribución a cuenta de 0,20 euros por acción con cargo a los resultados de 2025 y cuyo pago se efectuará en enero de 2026, en línea con la política de dividendo establecida en el plan estratégico de la compañía hasta 2025. Sin embargo, la política retributiva del grupo Redeia establece un suelo de 0,80 euros por acción para el dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

Por otro lado, en línea con su compromiso para seguir vinculando su financiación a criterios ESG, la compañía ha elevado hasta el 80% su deuda financiera contratada con criterios sostenibles, creciendo desde el 69% alcanzado en 2024. De esta forma, Redeia supera así la meta volante del 60% que se había fijado para 2025 y avanza hacia el horizonte del 100% marcado para 2030.

Provisiones por el apagón

En la información remitida a la CNMV, el grupo presidido por Beatriz Corredor ha reiterado, como en el primer semestre, que en función de los análisis internos realizados con la información existente en la actualidad y de la opinión de la Dirección de Servicios jurídicos de Redeia y de sus asesores legales independientes sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, «los administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros».

Sin embargo, la empresa añade que, dado que continúan en marcha diversas investigaciones, entre ellas la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «esta estimación realizada por los administradores podría verse modificada en el futuro».