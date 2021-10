El llamado Ikea vasco, muebles Lufe, tiene una amplia selección de productos de rebajas para redecorar tu casa. El nombre no le va demasiado bien a esta tienda de muebles, su calidad es mucho más alta que la de Ikea, son piezas íntegramente de madera natural sostenible. Una filosofía que se encamina a cuidar el medio ambiente y traer a nuestra casa lo mejor. La única similitud con el gigante sueco es que las piezas vienen desmontadas y el precio es muy bajo. Si aún no has descubierto al Ikea vasco, muebles Lufe, toma nota de estas piezas rebajadas para redecorar tu casa.

Redecora tu casa con estas piezas de rebajas del Ikea vasco

Este espejo con estante y perchero le dará vida a nuestro recibidor y acabará con los problemas de espacio por solo 39,99 euros. Estamos ante un producto de alta calidad, hecho con madera que podemos dejar al natural o barnizar y pintar a nuestro gusto, la estructura siempre será bonita y se adaptará a las necesidades de nuestra casa. Un básico que no podemos dejar escapar.

Una escalera decorativa y útil de madera nos costará 15,49 euros en el Ikea vasco. Muebles Lufe tiene este elemento de lo más versátil y práctico entre los más vendidos. La podemos colocar como toallero en el baño o darle un aire muy natural a cualquier salón, podemos colocar plantas o libros, es muy resistente al estar hecha íntegramente de madera. Solo debemos colocarla bien en la pared para que no se caiga.

Los estantes de madera de Lufe se venden desde 8 euros. Podemos colocar un par de ellos en la oficina, el salón o en la cocina. Para poner objetos decorativos, las especias o el café, incluso los libros son ideales. Al igual que el resto de las piezas que este Ikea vasco vende, podemos personalizarlas con pintura o barniz o dejarlas al natural para disfrutar de la madera más auténtica.

El revistero de 11,99 euros es perfecto para colocar los libros que estamos leyendo. Con él podremos obtener el soporte perfecto para una tarde de lectura con los niños o colocar esas revistas que vamos leyendo mientras nos relajamos en casa. Una buena alternativa a los revisteros convencionales, hecho de madera, muy resistente a un precio que sorprende.

Estas son alguna de las ofertas que encontramos en muebles Lufe, el llamado Ikea vasco que bate récords de ventas gracias a un producto de gran calidad a un precio muy bajo.