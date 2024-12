Cada año, millones de contribuyentes esperan con ansias la devolución de su declaración de la Renta, especialmente aquellos cuyos resultados son favorables desde el inicio de la campaña. Sin embargo, no siempre ocurre de manera rápida y, en algunos casos, Hacienda tarda más de lo esperado en efectuar el pago. Este retraso, aunque puede generar incertidumbre, responde a razones específicas que deben ser comprendidas para evitar preocupaciones innecesarias. Esta es la razón por la que Hacienda no te ha devuelto el dinero de la Renta y lo que puede pasar.

A cierre de la campaña de la Renta de 2023 el pasado mes de julio, la Agencia Tributaria había procesado la devolución del 78,9% de las solicitudes recibidas, según los datos más recientes. Sin embargo, aunque el porcentaje es elevado, aún queda una parte considerable de contribuyentes que no han recibido su dinero. Por ley, Hacienda tiene hasta seis meses desde el final de la campaña para devolver el dinero a los contribuyentes. Esto significa que, si presentaste tu declaración antes del 1 de julio de 2023, deberías recibir tu devolución antes del 31 de diciembre. ¿Pero y en el caso de que no sea así? A continuación, detallamos los factores que pueden estar afectando el proceso y las opciones que tienes para gestionar la situación si todavía no has recibido tu devolución y cuándo debes presentar tu declaración.

La razón por la que Hacienda no te ha devuelto el dinero de la Renta

Lo habitual es que, si el resultado de tu declaración fue favorable y no hubo errores, Hacienda realice la devolución en un plazo máximo de un mes. Sin embargo, este periodo puede variar en función de varios factores. Por ejemplo, declaraciones más complejas o aquellas que requieren verificaciones adicionales suelen tardar más en ser procesadas.

Además, Hacienda puede retener la devolución en casos específicos, como cuando el contribuyente tiene deudas pendientes con la administración, ya sean multas de tráfico, embargos o deudas municipales. Estas verificaciones son normales y forman parte del control fiscal para garantizar que todos los pagos estén en orden antes de liberar el dinero.

En caso de haber presentado la declaración fuera de plazo, Hacienda dispone de un máximo de seis meses desde la fecha de presentación para realizar la devolución. Si transcurrido este periodo el dinero no ha sido abonado y el retraso no es culpa del contribuyente, la Agencia Tributaria está obligada a añadir intereses de demora al importe final.

Cómo comprobar el estado de tu devolución

A todo lo mencionado, lo mejor es que para saber qué ha pasado con tu declaración o el motivo del retraso, lo compruebes directamente en la página web de la Agencia Tributaria. Este proceso es sencillo y puede realizarse mediante varias opciones de identificación:

Certificado digital o DNI electrónico.

Cl@ve PIN, si estás registrado en este sistema.

Referencia del borrador o declaración de Renta 2023, que encontrarás en la documentación presentada.

Una vez dentro del sistema, en el apartado «Estado de Tramitación» de tu expediente, podrás encontrar alguno de los siguientes mensajes:

«Su declaración se está tramitando»: Indica que el proceso aún está en curso.

«Su declaración está siendo comprobada»: Hacienda está realizando verificaciones adicionales.

«Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria»:

Significa que el proceso ha finalizado y tu devolución ha sido aprobada.

Cuando la declaración sea validada y el pago esté programado, recibirás un mensaje con la fecha estimada para la transferencia.

Qué hacer si Hacienda se retrasa más allá del plazo de seis meses

En caso de que los seis meses hayan pasado sin recibir tu devolución, es fundamental actuar. Hacienda está obligada a pagarte no sólo el importe de tu declaración, sino también los intereses de demora correspondientes al tiempo extra que se hayan tomado para realizar el ingreso. Estos intereses se calculan de manera automática y no necesitas solicitarlos.

Si el retraso persiste, puedes presentar una reclamación formal ante la Agencia Tributaria. Este trámite se realiza a través del portal de Hacienda o en sus oficinas, aportando toda la documentación relacionada con tu declaración para agilizar el proceso.

¿Qué puede pasar si no recibes la devolución?

Aunque es poco común que Hacienda no realice el pago, en casos excepcionales pueden surgir complicaciones administrativas. Por ejemplo, si los datos bancarios proporcionados son incorrectos, el pago será rechazado y tendrás que corregir esta información para que puedan procesarlo nuevamente.

También es importante tener en cuenta que, en situaciones extraordinarias, Hacienda podría retener tu devolución de la renta si detecta irregularidades significativas en tu declaración. En estos casos, el organismo puede abrir una investigación más exhaustiva, lo que puede prolongar el plazo.

En conclusión, la devolución de la Renta por parte de Hacienda es un proceso que, aunque suele ser ágil para la mayoría, puede enfrentar retrasos por diversas razones. Entender los plazos legales y las posibles causas del retraso es clave para mantener la calma y actuar de manera adecuada. Si Hacienda no ha cumplido con los tiempos establecidos, recuerda que tienes derecho a recibir intereses de demora y que siempre puedes consultar el estado de tu declaración para obtener mayor claridad.