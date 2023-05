¿Por qué nunca hay carne de Kebab en los estand de Mercadona? Esta es seguro la pregunta que te habrá hecho en más de una ocasión cuando has ido a por esta famosa carne en los supermercados de Juan Roig, y aunque hasta hace poco existía una razón de peso para que nunca la encontráramos, hemos de tener en cuenta otros factores que llevan a los «Jefes» de Mercadona a acabar siempre con las existencias de este tipo de carne.

¿Por qué nunca hay carne de Kebab en Mercadona?

¿Qué tiene la carne de kebab de Mercadona que tanto gusta a sus clientes? Basta con pasear por uno de estos supermercados para comprobar que casi nunca quedan existencias. Además, también en las redes sociales se suele comentar muchísimo sobre ella y todo el mundo la pone por las nubes cuando en realidad, a primera vista no parece ser gran cosa o al menos, no estamos hablando de una carne que sea fresca y al corte.

De hecho, se trata de una carne congelada aunque prácticamente lista para comer, si tenemos en cuenta que basta con echarla directamente a la sartén con un poco de aceite y calentar unos 5 minutos, para que esté lista. Sin embargo, no se trata para nada de un producto de mala calidad sino todo lo contrario, y es por este motivo que gusta tanto y siempre está agotada.

En realidad, esta carne para hacer kebabs lleva un 80% de pollo, junto a otros ingredientes como la cebolla, la pimienta y las especias y además, apenas supera las 190 calorías por cada 100 gramos, de modo que es del todo recomendable incluso si estás a dieta.

Todo ello, provoca que los clientes de Mercadona no puedan resistirse a hacerse con ella, ya que además una vez cocinada tiene un sabor delicioso que te llevará a querer usarla para rellenar los kebabs, pero también, para hacer muchos más platos.

Aprovecha entonces y cuando la veas no dudes en comprarla, no vaya a ser además que pase como hace algunos meses cuando esta carne desapareció de todos los Mercadona pero no porque se agotara, sino porque se optó por retirarla. Fue entonces cuando Twitter se llenó de mensajes pidiendo su vuelta y parece que por fin han escuchado todas esas plegarias, ya que la carne de kebab de Mercadona está de vuelta y por el momento todavía queda en muchas tiendas, y también online así que si todavía no la has probado, debes aprovechar. Se vende en una bolsa de 300 gramos por 3,25 euros.