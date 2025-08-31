Es el pueblo más bonito de España y con casas de medio millón, pero hay una con vistas al mar por 55.000€

En Asturias hay lugares increíbles con casas baratas, pero el que para muchos es el pueblo más bonito de España es Cudillero. Con poco más de 4.000 habitantes durante el año, se ha convertido en un destino ideal para veranear.

La fama, su pequeño tamaño y el mar han provocado que los precios de las viviendas se disparen hasta superar fácilmente el medio millón de euros. Por ello, sorprende la oferta que hay ahora mismo en Idealista.

En la Calle San José hay una oportunidad única: una casa de dos plantas y con vistas al mar por sólo 55.000 euros. Una cantidad que parece de otra época.

Chollazo en Cudillero: casa con vistas al mar por 55.000 euros

La casa a la venta por 55.000 euros necesita reformas, pero su tamaño es envidiable para veranear. Consta de 73 metros cuadrados divididos en dos plantas, con dos habitación, dos años, orientación sur-este y vistas directas al mar. Además, incluye un proyecto para restaurarla manteniendo la esencia.

Y es que la casa a la venta conserva su estructura original del 1900, y el proyecto de rehabilitación ya está incluido en el precio. Además, podrás prepararla a tu gusto.

La vivienda está situada en una de las zonas altas del pueblo, lo que garantiza unas vistas inmejorables sobre las típicas casas marineras y el Cantábrico al fondo.

Además, tiene acceso en coche hasta la puerta, algo poco común en el corazón de Cudillero, y un pequeño terreno privado en la parte trasera, perfecto para desayunar al sol o leer con el sonido del mar de fondo.

Cómo conseguir vivir en Cudillero: el pueblo más bonito del norte de España

El entorno es absolutamente inmejorable. Parte del concejo de Cudillero está declarado Paisaje Protegido y su costa, con playas escondidas entre acantilados y miradores como el Cabo Vidio, es una de las grandes joyas del principado.

A eso tienes que sumarle algo que nunca falta en Asturias, pero que en este pueblo han llevado al siguiente nivel: la gastronomía: lo mejor es el rape, los frixuelos y el arroz con leche.

Si no sólo quieres la casa para veranear, también es una buena opción para todo el año. Cudillero está a 15 minutos del aeuropuerto de Asturias, a 18 de Avilés y a media hora de Gijón y Oviedo.

Cudillero es el pueblo más llamativo, pero con un precio de la vivienda prohibitivo

55.000 euros cerca del mar es barato en casi cualquier sitio por mucha reforma que haga falta. Aun así, si revisas los principales protales inmobiliarios vas a darte cuenta de que el chollazo es mayor de lo que crees.

Cudillero es de los pueblos más misteriosos, pero también uno de los que tiene las casas más caras cerca del mar. Por ejemplo, un chalet independiente preparado para vivir llega hasta los 510.000 euros. Y una vivienda prácticamente en ruinas, pero de 152 metros cuadrados alcanza los 210.000 euros.

De hecho, es fácil encontrar auténticas mansiones. La casa más cara a la venta actualmente es una propiedad de 460 metros cuadrados, seis habitaciones y piscina ubicada en una urbanización de lujo. ¿El precio? 2.490.000 euros.