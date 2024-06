Prohibido viajar si estás en paro: los lugares que tienes vetados por el SEPE al cobrar la prestación

Llega el verano con las merecidas vacaciones para muchos españoles que durante los próximos meses disfrutarán de unos días de asueto tanto dentro de la península como fuera de ella. Un gran número suele decantarse por visitar sitios del del extranjero durante la época estival y si estás cobrando una prestación del Servicio Público de Empleo tienes que extremar precauciones si quieres salir del país. Incluso puedes llegar a perder el pago mensual si no realizas los trámites necesarios con el SEPE.

El SEPE ofrece ayudas a miles de españoles que se encuentran en situación de desempleo y estos tienen que cumplir con una serie de requisitos para que se haga efectivo se abono mensual. Uno de las principales deberes de los ciudadanos adscritos a estos planes de ayuda es estar en búsqueda activa de empleo durante el periodo que dure esta prestación. Esta será una condición indispensable marcada por el Servicio Público de Empleo.

Así que ahora que llega el verano y las vacaciones una de las principales preguntas que sale a colación es que si las personas desempleadas tienen derecho a vacaciones. La respuesta es sencilla: no. A las vacaciones retribuidas sólo tienen derecho a los trabajadores que estén en activo. De esta manera, el mes de agosto será un mes más para los desempleados que reciben prestaciones del SEPE, que tendrán que demostrar que están en situación de empleo activo.

El SEPE y las vacaciones en el extranjero

Así que si estás cobrando una prestación del SEPE y quieres viajar al extranjero este verano tendrá que tener precaución. Principalmente porque el Servicio Público de Empleo puede constatar que con unas vacaciones de un mes en el extranjero el desempleado en cuestión no se encuentra en búsqueda activa de empleo y esto podría desembocar en una supresión de la ayuda mensual.

«Durante el periodo en el que estás percibiendo prestaciones por desempleo no eres un trabajador en activo, y por tanto, no tienes derecho a disfrutar de vacaciones. Además, mientras cobras prestaciones, has de cumplir tus obligaciones de buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen tus posibilidades de trabajar y comparecer ante la entidad gestora cuando seas requerido para ello», indica la Administración a través de su página web.

Además, el SEPE también indicar que los que tienen acceso a prestaciones tienen la posibilidad de salir al extranjero por un tiempo no superior a quince días naturales por una vez al año, siempre y que esto no implique con el incumplimiento de tus obligaciones. Así que en caso de realizar un viaje al extranjero lo mejor es ponerlo en conocimiento del SEPE.

Los consejos si cobras del SEPE y viajas al extranjero

El mejor consejo si estás cobrando una prestación del SEPE y viajas al extranjero lo primero es poner en situación a la administración. Y más si viajas durante más de 15 días incumpliendo con el código de buena conducta. Así que en el caso de realizar esta acción lo más recomendable es para la prestación y recuperarla el mes siguiente para no correr riesgos a la vuelta de las vacaciones.

También hay otro caso en el que los desempleados que cobren una prestación del SEPE puedan viajar al extranjero durante seis meses o un periodo de tiempo mayor para estudiar, trabajar o participar en acciones de cooperación internacional. En este caso tendrán que suspender la prestaciones durante el tiempo que dure el viaje con el objetivo de poderla disfrutar si está en la misma situación una vez finalice.

La nueva prestación del SEPE

Un nuevo paquete de subsidios llegará el próximo 1 de noviembre de 2024 por lo que respecta con los empleados que hayan agotado su prestación y que hasta ahora cobraban 480 euros durante un año con posibilidad de ampliar hasta 33 meses.

Estos 480 euros suponían un 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y los que suscriban estas ayudas a partir del próximo 1 de noviembre recibirán una cuantía mayor durante los seis primeros meses de la prestación en la que cobrarán el 95% del IPREM, que será de un total de 570 euros. Durante los siguientes seis meses percibirán un total de 540 euros mientras que el resto de la duración de la prestación la cuantía será de 480 euros, lo que se abona hasta la fecha.