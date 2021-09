A pesar de que Aldi es uno de los supermercados con mejor reputación la calidad y el precio de los productos, es cierto que no todos los productos de la cadena alemana son recomendables, es más, son bastantes los productos que no recomendamos meter en la cesta de la compra ya que no merecen demasiado la pena, algunos por su precio, que resulta mucho más elevado que en otros comercios, y otros porque, directamente, no cumplen con lo prometido en los envases.

¿Quieres saber cuáles son esos productos de Aldi que jamás debes meter en el carro de la compra? Pues no te lo pierdas a continuación.

Las conservas de Aldi

Las conservas de Aldi, especialmente las que vienen presentadas en latas, no son precisamente lo mejor del supermercado. El sabor no es excelente y el precio es bastante alto si lo comparamos con los de otros supermercados que ofrecen el mismo producto a un precio más bajo, y con un sabor más acentuado. Patas de pota, sardinas, atún, mejillones…, si hay que descartar un producto del supermercado alemán son, sin duda alguna, las conservas en lata.

Ensaladas ya listas para tomar, una opción poco recomendable

Aunque siempre recomendamos escoger opciones saludables en los supermercados cuando tenemos que comer algo rápido y ligero, las ensaladas de Aldi no son precisamente una de nuestras grandes recomendaciones, ¿por qué? Pues por la poca variedad que ofrecen. Por otra parte, su precio es bastante caro para lo que contienen y es que, además de la ensalada, tendrás que comprar varios platos más ya hechos si no quieres morir de hambre durante todo el día.

Detergente concentrado, ¿funcionará contra las manchas?

Por norma general, los detergentes de marca blanca dejan mucho que desear ya que la ropa no sale del todo limpia, y eso es precisamente lo que ocurre con los detergentes de Aldi, especialmente con el concentrado. Este producto nos promete dejar la ropa muy limpia, como recién salida de la propia tienda, pero lo cierto es que no actúa demasiado bien con las manchas. Así que si sueles tener manchas en tu ropa, lo mejor será que no escojas el detergente concentrado Esselt como tu aliado contra la suciedad.

Cervezas de la marca blanca de Aldi

Aunque algunas cervezas de marca blanca son muy populares, como es el caso de la cerveza de Mercadona, otras marcas blancas no tienen la misma suerte. Este es el caso del a cerveza de la marca Karlsquell, vendida en Aldi, una cerveza con un sabor muy alemán, es decir, muy amargo, que no combina demasiado bien con el paladar de la mayoría de los españoles. Es cierto que es una cerveza económica y que existe una amplia variedad, pero si lo tuyo son las cervezas más suaves y con menos cuerpo, la de la marca blanca de Aldi no es precisamente la que más te vaya a gustar.

Estos son algunos de los productos de Aldi que no recomendamos comprar por nada del mundo, ¿cuáles son los tuyos?