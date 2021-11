Si eres cliente habitual de Mercadona seguro que en alguna que otra ocasión te habrás dado cuenta como algunos de sus productos más populares desaparecen casi por arte de magia. Un día están a la venta y al día siguiente ya no se sabe nada de ellos. Una práctica que aunque no es algo habitual, suele generar mucha tristeza entre los clientes de estos supermercados, los cuáles van a entristecerse todavía más ya que de nuevo algunos de esos productos que están a la venta actualmente en Mercadona se despiden ahora de nosotros y tenemos que decirles adiós.

Los productos de Mercadona a los que tristemente tendremos que decir adiós

Puede que te sorprenda el hecho de que en ocasiones Mercadona retire alguno de sus productos sin previo aviso y más cuando hablamos de algunos que son realmente populares, pero lo cierto es que de tanto en cuanto, los supermercados de Juan Roig, mejoran la receta de esos productos o bien deciden cambiarles el «packaging» o empaquetado por lo que se hace necesaria la retirada de sus lineales para volver al cabo de unos meses.

En otros casos sencillamente los retiran porque tal vez no tenían el éxito esperado, aunque a nosotros nos encanten, o los sustituyen por otros que aunque parecidos no son lo mismo.

Es algo que como decimos ocurre de vez en cuando y parece que es ahora cuando muchos clientes se han dado cuenta de una reciente desaparición de productos en Mercadona por lo que vamos a ver cuáles son, y en el caso de que suelas comprarlos y todavía lo veas, será mejor que aproveches a hacerte con ellos antes de que desaparezcan del todo.

Patatas fritas de bolsa sabor Mojo Picón

Mucha son las especialidades de sabores para las patatas fritas de marca Hacendado que encontramos en Mercadona, pero una de las que más se vendían hasta hace poco era la de sabor Mojo Picón a la que de la noche a la mañana hemos tenido que decir adiós aunque todavía se encuentran en los Mercadona de Islas Canarias. De momento no sabemos si la retirada es definitiva o cómo suele ocurrir volverá en unos meses con nuevo envase.

Pizza de masa fina de fajita

Una curiosa pizza que Mercadona lanzó hace meses y que también ha desaparecido. No se sabe el porqué pero ya no se encuentra por ningún lado y no parece que vaya a volver a estar a la venta.

Pasta con pollo al pesto

Pasta de tres colores, con pollo y salsa pesto. Una combinación lista para comer que por lo visto no tuvo el éxito esperado y que ha acabado por desaparecer aunque algún que otro cliente pregunte por ella en redes sociales.

Berlinas rellenas de chocolate blanco

Hola, Rubén. Te informamos que ya no disponemos de ese producto. Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos que nos hagas llegar tus comentarios. Pasamos nota a los responsables correspondientes para que sepan de tu interés en poder adquirirlo. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) November 5, 2021

Uno de los más recientes éxitos de ventas de Mercadona eran sus berlinas rellenas de chocolate blanco que se agotaban en pocas horas y que ahora parece que sorprendentemente han desaparecido del todo. Mercadona ya ha informado a sus clientes que ya no disponen del producto sin dar más explicaciones y dejando a muchos bastante tristes.

Pizza de Espinacas

Tampoco podemos comprar ya la pizza de espinacas, una de las opciones de pizza vegana que más gustaba en Mercadona de la que muchos clientes esperan que vuelva pronto.

Cereales aros colors sabor fruta

Eran los cereales favoritos de muchos, especialmente los niños pero han desaparecido. Ya no están por ningún lado y la respuesta de Mercadona a sus clientes en redes sociales es que ya no los tienen en su surtido por lo que todo apunta a que no volverán.