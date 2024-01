Probamos el producto de Mercadona del que habla todo el mundo y nos quedamos sin palabras

Mercadona puede presumir no solo de ser uno de los mejores supermercados en lo que respecta a su sección de alimentación, sino que además cuenta con una gama de productos para el hogar que es siempre celebrada. Precisamente a esta sección pertenece el producto de Mercadona del que todo el mundo habla y que hemos puesto a prueba para un resultado que nos ha dejado sin palabras.

Probamos el producto de Mercadona del que todo el mundo habla

La humedad es uno de los problemas más comunes y molestos que podemos encontrar en nuestro hogar. No solo afecta a nuestra salud y bienestar, sino también al estado de nuestras paredes, muebles, ropa y electrodomésticos. Por eso, cuando vimos que Mercadona tenía un producto antihumedad con aromas cítricos, nos llamó mucho la atención y decidimos probarlo.

Un producto del que muchos hablan ya que tiene un precio casi de risa si tenemos en cuenta que se dice que es realmente efectivo, en comparación con otros productos similares cuyo precio es bastante más elevado. Nos estamos refiriendo al set antihumedad con aromas cítricos Bosque Verde, que incluye un dispositivo y un recambio. Su precio es de 3,15 € y promete regular la humedad, evitar el mal olor y proteger contra la corrosión. ¿Pero realmente cumple con lo que promete? Te lo contamos a continuación.

Cómo funciona el producto

A diferencia de otros deshumidificadores en el mercado, este producto de Mercadona es mucho más básico aunque no por ello menos efectivo. En este caso, el producto se compone de un dispositivo de plástico con una tapa y una rejilla, y un recambio que contiene una tableta de sales.

El modo de uso es muy sencillo:

Lo primero que tenemos que hacer (y que hemos hecho), es sacar con cuidado el recambio de la bolsa de plástico , sin dañar la tela protectora.

Abrimos la tapa del set y colocamos el recambio sobre la rejilla separadora.

Cerramos a continuación la tapadera superior del dispositivo.

Una vez la tableta de sales se haya agotado, tenemos que coger la tela protectora y la tiramos a la basura y el agua que veamos que se ha acumulado, la tiramos por el desagüe o inodoro (o la podemos aprovechar para reutilizar por ejemplo para regar plantas) y procedemos a colocar otro recambio.

Debemos tener cuidado al manipular la tela y lavarnos bien las manos tras hacer todo lo explicado y evitar en todo momento el contacto con los ojos.

Cuando lo tengamos listo, hemos de colocar el producto de Mercadona del que todos hablan en un lugar donde haya humedad, como el baño, la cocina, el armario o el sótano. No lo podemos cubrir ni dejarlo cerca de fuentes de calor. Y por último señalar que solo se debe usar con los recambios antihumedad de la marca Bosque Verde.

El producto funciona mediante un proceso de absorción de la humedad del ambiente por parte de las sales, que se van disolviendo y formando una solución acuosa (salmuera) que se acumula en el fondo del dispositivo. Según podemos leer en el envase, el producto también libera un agradable aroma cítrico que refresca el ambiente.

Nuestra experiencia con el producto

Hemos probado el producto en el baño, que es una de las zonas más húmedas y propensas a los malos olores. Lo colocamos en una esquina, sobre una superficie plana y estable, y lo dejamos actuar durante varias semanas.

Lo primero que notamos es que el aroma cítrico que dice desprender el producto no es para nada fuerte. De hecho se nota ligeramente sin ser molesto, pero si lo que buscas es un producto que además de eliminar humedad, deje un buen aroma en el baño, no es este. Sí es cierto que se nota el olor cítrico al abrir el producto, pero una vez lo dejamos funcionando, ya te decimos que no huele demasiado.

Lo segundo que observamos fue que el recambio se iba reduciendo poco a poco, lo que indicaba que el producto estaba absorbiendo la humedad. Al cabo de unas dos semanas, el recambio ya casi se había agotado por completo y el dispositivo estaba lleno de agua. Esto nos sorprendió, ya que no esperábamos que hubiera tanta humedad en el baño pero por otro lado, el producto asegura que dura dos meses aunque ya te decimos que lo tuvimos menos de mes y medio y ya estaba prácticamente agotado el recambio.

Sin embargo, lo que sí que te podemos decir es que el producto ha cumplido con su función de regular la humedad. El baño se siente más seco y fresco, y no hay rastro de manchas en las paredes. Además, la ropa y las toallas que guardábamos en el baño se han conservado mejor y no tenían olor a humedad.

De este modo, y después de probar el producto de Mercadona, podemos decir que nos ha encantado y que nos ha dejado sin palabras. Es un producto muy eficaz, fácil de usar y económico, que cumple con lo que promete y que mejora la calidad del ambiente y de nuestra vida.