¿Te gustaría tener tus sartenes y ollas relucientes sin tener que frotar ni usar productos abrasivos? ¿Has visto los vídeos que circulan por las redes sociales donde se muestra un producto que parece hacer magia con la suciedad y la grasa? Si te has quedado con la curiosidad de saber si es verdad o no, no te pierdas lo que ahora te contamos y que te va a dejar sorprendido. Ponen a prueba el producto viral de Mercadona para limpiar sartenes y pasa esto.

Ponen a prueba el producto viral de Mercadona

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más populares de España, y no solo por sus precios competitivos y su variedad de productos, sino también por sus innovaciones que a menudo se convierten en virales en las redes sociales. Uno de ellos es el limpiador desincrustante y chimeneas Bosque Verde, una botella de 750 ml que cuesta solo 3,55 euros y que promete dejar las sartenes y las ollas como nuevas.

Un producto que lleva tiempo arrasando en las redes sociales, donde son muchas las personas que han decidido mostrar vídeos, explicando cómo este producto que en teoría se ha formulado para poder limpiar chimeneas, se ha convertido en el mejor limpiador para la base de ollas y sartenes que suelen quedarse negras con el uso o que a veces se pueden quemar gracias a que está hecho con potentes tensioactivos.

Sin embargo, aunque ha dado mucho que hablar, hay gente que tras ver vídeos de como se usa no se cree del todo que funcione. Por eso, el tiktoker @pablito_pisa lo ha querido ponerlo a prueba con unas imágenes que de hecho se generaron a raíz de un primer vídeo. En el primero mostraba como este limpiador de Mercadona funcionaba pero como muchos le comentaron que el vídeo era falso y que estaba editado, decide hacer un segundo vídeo sin cortes en el que se ve una olla recién usada que saca de la vitrocerámica y a la que le pone el producto de Mercadona.

¿Cómo funciona el limpiador de Mercadona?

Tal y como podemos ver en el vídeo de este tiktoker, el limpiador desincrustante y chimeneas Bosque Verde es un producto que se aplica sobre la superficie a limpiar, preferiblemente caliente. De este modo, nada más echar el spray, vemos como se genera una espuma que actúa sobre la suciedad y la grasa. Según las instrucciones del envase, se debe dejar actuar durante unos minutos y luego retirar con un paño húmedo o una esponja. No se recomienda usar sobre superficies de aluminio, cobre o esmaltadas.

¿Qué pasa cuando se usa el limpiador de Mercadona?

Sin embargo, en el el vídeo de @pablito_pisa se puede ver como la olla que usa tiene la base completamente negra y que tras el echar el producto, no tiene que hacer nada más que esperar a que actúe sin pasar esponja o nada más. De hecho, podemos ver como la base de la olla se va quedando reluciente a medida que el producto va generando espuma y «arrastrando» toda la suciedad. Una segunda aplicación del producto, acaba por limpiar la olla del todo y cuando la enjuaga con agua, vemos como sorprendentemente ha quedado limpia y casi como si fuera nueva.

De este modo, el tiktoker ha demostrado que el producto realmente funciona y que ni tan siquiera se requiere rascar o limpia la olla con un estropajo.

¿Qué precauciones hay que tener al usar el limpiador de Mercadona?

Eso sí, debemos tener en cuenta que el limpiador desincrustante y chimeneas Bosque Verde es un producto que contiene ácidos y que puede ser irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Por eso, tal y como vemos en el vídeo de este tiktoker, lo mejor es que al usarlo no lo respiremos ya que la espuma y vapor que genera es bastante.

De hecho, se advierte que para usarlo correctamente debemos hacerlo con cuidado y con protección. Los expertos recomiendan que para este tipo de productos limpiadores que contienen agentes que pueden ser tóxicos lo mejor de todo es usar guantes, gafas y mascarilla, y evitar respirar el vapor que emite la espuma al contacto con la superficie caliente. También sería recomendable hacerlo en un lugar bien ventilado y alejado de niños y mascotas.

¿Qué opinan los usuarios del limpiador de Mercadona?

El vídeo de @pablito_pisa ha tenido más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios se han quedado impresionados con el efecto del limpiador de Mercadona y han expresado su interés por probarlo.

Lo cierto es que el limpiador desincrustante y chimeneas Bosque Verde con pistola es uno de los productos estrella de Mercadona, que se ha ganado la fama de ser un milagro para limpiar sartenes y ollas. Sin embargo, como todo producto químico, hay que usarlo con precaución y siguiendo las indicaciones del fabricante. Y tú, ¿te animas a probarlo?.

Te dejamos el vídeo para que veas como este producto de Mercadona realmente funciona: