Si has empezado a trabajar en casa o simplemente necesitas un escritorio funcional que quede bien con tu estilo, este escritorio de estilo nórdico de Primark te encantará. ¡Es bonito, cómodo de utilizar y está tirado de precio para que puedas llevártelo a casa por muy poco!

El escritorio de estilo nórdico para tu casa

El mueble más buscado de Primark es este escritorio de madera gris con patas en color madera. Este escritorio no ocupará demasiado espacio, pero podrás trabajar cómodamente en todos tus proyectos, además, su diseño de estilo nórdico quedará increíble en tu casa.

Podrás colocarlo en un rincón del salón, para aprovechar un espacio al que no dabas uso, o incorporarlo en tu oficina para conseguir una decoración actual tan bonita, que incluso tendrás ganas de ponerte a trabajar. Además de bonito, también es práctico gracias a su cajón y estante que te ayudarán a tenerlo todo organizado.

El estante que incorpora es perfecto para dejar el ordenador portátil cuando no lo estés usando, así como tu agenda y tus básicos para trabajar. Y si quieres un extra de espacio para tu material de oficina, podrás guardarlo todo en el cajón de fácil apertura que se incluye. Conseguirás un estilo minimalista y ordenado que sienta bien en cualquier hogar.

La buena noticia es que este escritorio no solo es práctico y bonito, podrá ser tuyo por solo 50 euros, un precio más que barato para un escritorio funcional que utilizarás a diario. Se adaptará muy bien a cualquier espacio y dará un toque de color a la estancia que te encantará.

Una oficina a tu gusto para trabajar mejor

Muchas veces no damos el mimo que se merece a nuestro espacio de trabajo. Si has empezado a trabajar en casa o necesitas un escritorio donde estudiar, es esencial que dediques tiempo a encontrar muebles que te gusten y vayan con el resto de decoración de tu hogar.

Pasamos muchas horas al día trabajando, así que si tienes la oportunidad, debes encontrar muebles y complementos que te ayuden a conseguir ese espacio de ensueño que tienes en mente. Una vez tengas el espacio a tu gusto, no te costará nada ponerte a trabajar y pasar horas en una estancia pensada por y para ti.

4 básicos para crear una oficina

Si te has animado a renovar tu espacio de trabajo y no sabes por donde empezar, recuerda que estos 4 básicos no pueden faltar. Crearán una base para crear un espacio personal y lleno de encanto.

Un escritorio cómodo y funcional donde poder trabajar y guardar tus básicos de oficina. El escritorio de estilo nórdico de Primark es una buena opción para empezar.

donde poder trabajar y guardar tus básicos de oficina. El es una buena opción para empezar. Una silla cómoda donde puedas pasar horas sin molestias. Contar con una silla de escritorio ergonómica es esencial para cuidar tu cuerpo durante largas sesiones de trabajo o estudio.

es esencial para cuidar tu cuerpo durante largas sesiones de trabajo o estudio. Un toque de luz para que el espacio esté bien iluminado , así no tendrás que forzar la vista y podrás trabajar a pleno gas.

para que el , así no tendrás que forzar la vista y podrás trabajar a pleno gas. Un toque de decoración personal como puede ser una planta, fotografías o una lámina decorativa que le dé personalidad al lugar.

Una vez tengas la oficina lista, se volverá tu estancia favorita en tu hogar, así que invierte en ti y hazte con el escritorio de estilo nórdico que tu casa pide a gritos.