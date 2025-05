El aceite de oliva es uno de los productos cuyo precio ha caído más en los supermercados. En concreto, los últimos datos de la inflación revelan que el aceite de oliva ha experimentado una caída interanual de precio del 42,2%, lo que supone su mayor descenso de la serie histórica. No obstante, a esta bajada de precio en los supermercados también se le está sumando el descenso del precio de este producto en origen, que ya se encuentra en los 3 euros.

«La bajada del supermercado ha sido escasa comparado con la bajada que nosotros hemos tenido. Nosotros tenemos el aceite ahora mismo en origen, en los 3 euros», ha explicado a OKDIARIO Juan Luis Ávila, responsable del olivar de Coag.

Si la situación continúa así, y no se eleva el precio en origen, las pérdidas económicas para el sector del aceite de oliva pueden ser muy graves. «Esto ocasiona unas pérdidas diarias de 8 millones de euros que, si se mantiene la situación que tenemos sobre la mesa, estamos hablando de 2.400 millones de euros en un año», ha aclarado

El aceite se vende por debajo del coste de producción

«Si comparamos el precio de 3 euros con los 5,50 euros que debería de tener, según el precio en la situación de mercado actual, es una barbaridad. Y estamos hablando de 2.400 millones de euros en pérdidas, que es todo el beneficio de un sector en toda España que desaparece porque ahora mismo estamos vendiendo por debajo de nuestros costes de producción», ha expuesto.

Asimismo, con respecto a la brusca caída de precios, se trata de algo que se ha detectado recientemente. «La caída de precios en origen más acusada se ha producido en el último mes y medio o dos meses aproximadamente», ha asegurado.

Denuncia ante la CNMC

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.

«Los datos son contundentes y alarmantes: hay un desfase injustificado de más de 2 euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,50 €/Kg) y el valor que debería tener (5,55€/kg) según el análisis riguroso de las universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA», ha afirmado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

«De confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, estaríamos ante una infracción grave de la legislación vigente», explican desde Coag.

«Tenemos como punto negativo que no se ha producido más, y que no hay un excedente de aceite. Por tanto, no hay nada que esté presionando el precio a la baja. Cuando terminemos la campaña vamos a acabar en la misma situación que la pasada. Sin embargo, en el mes de octubre del año pasado el aceite de oliva estaba casi a 8 euros. Por lo que no tiene sentido que ahora mismo tengamos este precio en origen», ha defendido Ávila.