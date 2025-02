Pi Network se abre al mercado de las criptomonedas: Pi Coin como alternativa a Bitcoin

Después de varios años de espera, la empresa de criptomonedas Pi Network finalmente se abre este jueves al mercado externo con su moneda Pi Coin, que será una de las alternativas al ya conocido Bitcoin. Con esta entrada a un mercado más amplio, la empresa conseguirá que Pi Coin comience a vender en las principales bolsas.

Varios exchanges centralizados (empresas que cambian estos tokens por dinero real) han confirmado su apoyo a Pi Coin, tales como OKX, Bitget, Bitrue, HTX y BitMart, los cuales incluirán esta moneda en su lanzamiento. Bitget también ha anunciado un fondo de airdrop de Pi de 60.000 dólares para usuarios elegibles, que estará activo hasta el 3 de marzo.

«En función de su compromiso y actividades de exchange, se entregarán por airdrop diferentes cantidades de monedas PI a los usuarios», afirmó Bitget. Mientras tanto, BitMart ofrece un sorteo de Pi de 3.000 dólares a 300 usuarios seleccionados.

Los usuarios de Bitget y Bitmart que cuenten con KYC (Know Your Customer o conoce a tu cliente), que es un conjunto de procedimientos utilizados por las empresas, especialmente las financieras, para verificar la identidad de sus clientes actuales y potenciales, tendrán acceso a un sorteo de varias de estas monedas. En el caso de Bitget, se pueden completar una serie de tareas comerciales para ser elegibles para un airdrop.

Hasta el momento, estas son las únicas dos oportunidades de airdrop verificadas para Pi Network. Sin embargo, hay varios estafadores en las redes sociales que intentan aprovechar el revuelo en torno a Pi y perjudicar a los inversores.

Pioneers, Open Network will launch at 8am UTC on February 20, 2025! With millions of KYC-verified Pioneers and a thriving utilities-driven ecosystem, Open Network expands available opportunities, which allows Pioneers to connect Pi with external systems for use in real-world… pic.twitter.com/AdpXNhpcUD

— Pi Network (@PiCoreTeam) February 11, 2025