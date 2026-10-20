El Ibex 35 cotiza sin una tendencia definida en la apertura de este martes, 20 de octubre, después de iniciar la sesión en terreno negativo y recuperar posteriormente los 19.000 puntos. El selectivo madrileño llegó a caer un 0,31%, hasta los 18.979,30 puntos, antes de girarse al alza y situarse en torno a los 19.046 puntos, con un avance del 0,035%.

Las bolsas, en general, arrancan la jornada en negativo como resultado del alza del petróleo, que ya cruza la barrera de los 110 dólares por barril.

Entre los valores más castigados destacan ACS, que cede alrededor de un 1,3%, mientras que en el lado positivo sobresalen Grifols y Banco Sabadell con avances próximos al 0,8%.

El Ibex 35 sigue la senda de ayer, cuando perdió un 1,49%, lastrado por las tensiones en el mercado de deuda y el efecto contagio de la situación política y financiera de Francia. Aunque el índice llegó a perder momentáneamente los 19.000 puntos, consiguió cerrar por encima de ese nivel.

Arrancan los resultados

La jornada marca también el inicio oficioso de la temporada de resultados empresariales del Ibex 35 con la publicación de las cuentas de Enagás correspondientes a los nueve primeros meses de 2026.

La compañía registró un beneficio después de impuestos de 204,1 millones de euros, un 22,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, el beneficio recurrente después de impuestos alcanzó los 195,8 millones de euros, una cifra que, según la empresa, mantiene el objetivo anual de 235 millones de euros al alcance.

Los ingresos del grupo se situaron en 696,7 millones de euros, un 2% menos que un año antes, mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 491,5 millones, con un descenso del 2,9%.

El calendario empresarial continuará este miércoles con la publicación de los resultados de Iberdrola y las cifras de ventas de Puig Brands. El jueves será el turno de Bankinter, en una semana en la que los inversores prestarán especial atención a la evolución de los beneficios y a las previsiones de las compañías cotizadas.

Mirada puesta en Repsol

En el ámbito empresarial, Repsol centra parte de la atención del mercado ante la posibilidad de que anuncie una mejora de la retribución a sus accionistas. La iniciativa se enmarcaría en la estrategia de remuneración al accionista de la compañía, después de la mejora de sus resultados.

Por su parte, Telefónica protagoniza varias informaciones corporativas. Según La operadora y Liberty Global presionan a la autoridad británica de competencia (CMA) para que reconsidere la adquisición de Netomnia por parte de Virgin Media O2. También destaca la operación que prepara Banco Santander en el negocio de los seguros para empresas.