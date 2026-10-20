El oro, el valor refugio favorito para muchos, lleva semanas tratando de recuperarse de sus últimas correcciones. En este contexto, los expertos vuelven a inclinarse hacia una perspectiva favorable para el metal, mientras que los datos sobre las compras de los bancos centrales y la demanda china apuntan a que el oro continúa desempeñando un papel estratégico en las reservas internacionales.

El oro alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 5.595 dólares por onza el 29 de enero de 2026. En septiembre, el metal sufrió una corrección mensual del 8,5%, hasta los 4.176 dólares por onza, lo que situó su precio alrededor de un 25,4% por debajo del récord de enero.

A día de hoy, la cotización se mantiene en ese umbral, 4.100 dólares por onza. Sin embargo, la caída de los precios no ha impedido que persista el interés por el metal entre determinados compradores chinos.

En este sentido, Manuel Pinto, analista de XTB, considera que el entorno de mercado ha cambiado respecto a las semanas anteriores y que existen razones para recuperar una visión constructiva sobre el metal precioso. Entre los factores que destaca figura la moderación de las rentabilidades nominales de los bonos del Tesoro estadounidense, que han comenzado a retroceder desde sus máximos.

Con las expectativas de inflación todavía elevadas, este movimiento también reduce el atractivo relativo de los tipos de interés reales. Para el oro, que no genera cupones ni intereses, unos rendimientos reales menos atractivos reducen el coste de oportunidad de mantener posiciones en el metal.

No obstante, la evolución de los rendimientos y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal seguirán siendo determinantes para comprobar si el rebote puede consolidarse.

Unos tipos elevados durante más tiempo podrían presionar a la baja al metal, al aumentar el atractivo de los activos que sí ofrecen rentabilidad. Por el contrario, una moderación de los rendimientos reales y una posible depreciación del dólar podrían darle apoyo.

Entre los factores que podrían impulsar la demanda de activos refugio están la IA y la incertidumbre en torno a las inversiones vinculadas a ella. XTB señala las dudas sobre la sostenibilidad de parte de ese gasto, el aumento de los diferenciales de crédito y el riesgo de una desaceleración de la economía estadounidense.

China refuerza sus reservas

Sin embargo, el mayor impulsor del oro viene de la demanda oficial. En su informe sobre el segundo trimestre de 2026, el Consejo Mundial del Oro estimó que los bancos centrales y otras instituciones oficiales realizaron compras netas de 288,9 toneladas, el nivel más elevado registrado para un segundo trimestre.

La actividad estuvo liderada por Polonia y China, mientras que las ventas de Turquía se moderaron notablemente y Rusia fue el principal vendedor de oro durante el trimestre. El organismo atribuye parte del repunte de las compras a la incertidumbre geopolítica y a la estrategia de diversificación de reservas que mantienen numerosas autoridades monetarias.

Las últimas novedades con el oro llegan desde el gigante asiático. El Banco Popular de China añadió 23 toneladas de oro a sus reservas en septiembre, su mayor compra mensual desde octubre de 2023. Con esa operación, las adquisiciones del tercer trimestre ascendieron a 63 toneladas y las compras acumuladas en lo que va de año alcanzaron 103 toneladas.

Las reservas oficiales chinas se situaron en aproximadamente 2.410 toneladas al cierre de septiembre, equivalentes al 8,5% de sus reservas totales, según el organismo. El informe de Gold Avenue elaborado por su consejero delegado, Nicolas Cracco, pone el foco en otra dimensión del mercado chino: las importaciones de oro destinadas al conjunto de la economía, más allá de las adquisiciones del banco central.

Según los datos recogidos en el documento, China importó más de 1.000 toneladas de oro durante los primeros ocho meses de 2026, por un valor aproximado de 158.800 millones de dólares. El volumen habría superado las 886 toneladas importadas durante todo 2025.

El mismo informe también señala un cambio en las preferencias de los consumidores chinos. De acuerdo con los datos de la Asociación China del Oro, la demanda de lingotes y monedas aumentó un 28% durante el primer semestre de 2026, mientras que la demanda de joyería cayó un 34%. En este sentido, el oro como inversión está cobrando mayor peso frente a su uso ornamental.

El oro como estrategia a largo plazo

Más allá de los movimientos de precios a corto plazo, XTB destaca que el interés por el oro responde también a factores estructurales. Algunas economías emergentes buscan diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar, en un contexto en el que el uso de la moneda estadounidense como instrumento de sanciones y presión económica ha aumentado los incentivos para buscar alternativas.

Esta tendencia no implica que todos los bancos centrales estén comprando al mismo ritmo. Algunos países han recurrido a la venta de oro para obtener liquidez, lo que refleja que las necesidades de financiación pueden imponerse temporalmente a las estrategias de acumulación. Aun así, la incertidumbre geopolítica, el elevado endeudamiento público y las dudas sobre la estabilidad de las divisas fiduciarias continúan respaldando el papel del metal como activo de reserva.

Las perspectivas de algunos inversores también apuntan a una posible recuperación más prolongada. Determinados gestores de fondos contemplan que el oro pueda alcanzar nuevos máximos históricos en un horizonte de entre 12 y 24 meses. UBS espera que el oro se acerque a los 5.000 dólares por onza en el primer semestre de 2027 y Jefferies mantiene ese objetivo para 2027.

Habrá que esperar a la próxima reunión de la Reserva Federal el próximo 27 de octubre para comprobar si el organismo mantiene los tipos elevados o no y cómo afecta la decisión al rumbo del metal precioso.