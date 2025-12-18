Pensión confirmada para las amas de casa: 500 euros por cumplir sólo estos 2 requisitos

Las amas de casa representan uno de los colectivos más olvidados en el ámbito laboral y social de España. Su trabajo, aunque no remunerado, resulta esencial para el cuidado del hogar y la familia. Son quienes garantizan el bienestar de los más pequeños y también de los mayores, desempeñando labores que exigen dedicación completa y un esfuerzo constante. Sin embargo, al no estar reconocidas oficialmente como trabajadoras, muchas se han enfrentado la realidad de llegar a la edad de jubilación sin ningún tipo de ayuda económica. Una situación que ahora cambia con la pensión para amas de casa que alcanza los 500 euros mensuales si se cumplen dos requisitos básicos.

Con el paso de los años, la situación de las amas de casa y el hecho de no haber cobrado un sueldo durante sus años dedicados al hogar o que no tengan una pensión tras llegar a la edad de jubilación, ha generado un amplio debate, que poco a poco se va decantando hacia nuevas oportunidades para estas personas que no accedieron al mercado laboral pero sí han invertido sus años de vida en cuidar de los suyos y de la casa. Una de estas iniciativas es la pensión no contributiva ofrecida por el Imserso, que permite a las amas de casa acceder a una ayuda económica siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Este apoyo, que puede alcanzar hasta 500 euros al mes, supone un alivio para muchas mujeres (y hombres) que, por su situación, no han podido cotizar durante su vida laboral. A continuación, desglosamos los dos requisitos esenciales para acceder a esta ayuda, así como los detalles sobre los ingresos máximos permitidos para beneficiarse de ella.

Requisitos básicos para la pensión a las amas de casa

Para acceder a la pensión no contributiva del Imserso, es necesario cumplir únicamente con dos condiciones básicas:

Edad mínima de 65 años: la pensión para aquellas personas dedicadas a las tareas del hogar tiene un mínimo de edad como cualquier otro trabajo. No importa que no se haya cotizado a las Seguridad Social, una vez se llega a los 65 años ya se puede solicitar.

la pensión para aquellas personas dedicadas a las tareas del hogar tiene un mínimo de edad como cualquier otro trabajo. No importa que no se haya cotizado a las Seguridad Social, una vez se llega a los 65 años ya se puede solicitar. Residencia en España durante un mínimo de 10 años: es fundamental haber residido legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la fecha en la que se solicita la pensión. Además, de esos 10 años, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Estos dos requisitos son imprescindibles para iniciar el proceso de solicitud. Sin embargo, también es necesario analizar las limitaciones económicas que pueden influir en la concesión de esta pensión.

Límites de ingresos para acceder a la ayuda

El principal objetivo de esta pensión es apoyar a quienes tienen ingresos muy bajos o nulos. Por ello, existen límites económicos que determinan si una persona puede acceder a esta prestación. Para el año 2024, los criterios son los siguientes:

Ingresos personales inferiores a 7.250,60 euros anuales: el solicitante debe demostrar que sus ingresos no superan esta cantidad para poder acceder a la pensión.

Ingresos familiares en caso de convivencia: si el solicitante vive con familiares, se aplican límites más estrictos dependiendo del número de personas en el hogar:

En hogares de dos miembros, los ingresos conjuntos no deben superar los 12.326,02 euros anuales.

los ingresos conjuntos no deben superar los 12.326,02 euros anuales. En hogares de tres personas , el límite es de 17.401,44 euros anuales.

, el límite es de 17.401,44 euros anuales. Para hogares de cuatro integrantes , el umbral asciende a 22.476,86 euros.

, el umbral asciende a 22.476,86 euros. Si la convivencia es con familiares de primer grado (padres o hijos), los límites son más elevados, alcanzando los 30.815,05 euros para dos personas, 43.503,60 euros para tres, y 56.192,15 euros en hogares de cuatro integrantes.

¿Cómo solicitar esta pensión?

El proceso para acceder a la pensión no contributiva es sencillo, pero requiere cumplir con la documentación necesaria para acreditar los requisitos. El primer paso es acudir a los servicios sociales de la comunidad autónoma donde reside el solicitante o directamente al Imserso. Allí, se deberá presentar:

Un certificado de empadronamiento que acredite los años de residencia en España.

de empadronamiento que acredite los años de residencia en España. Declaración de ingresos personales y, en caso de convivir con familiares, declaración conjunta de los ingresos del hogar.

y, en caso de convivir con familiares, declaración conjunta de los ingresos del hogar. Documento de identidad y otros documentos que se soliciten según cada caso.

El plazo de resolución puede variar según la comunidad autónoma, pero una vez aprobada, la pensión se abonará de manera mensual y retroactiva desde la fecha de solicitud.

¿Qué beneficios aporta esta pensión?

Aunque el importe máximo de esta pensión no contributiva es de 500 euros al mes, representa un apoyo significativo para aquellas personas que, tras toda una vida dedicada al cuidado de la familia, no contaban con ingresos estables. Además, este tipo de ayudas contribuyen a visibilizar el esfuerzo de las amas de casa y a reconocer su importante papel en la sociedad.

En definitiva, la pensión no contributiva del Imserso es un paso hacia la justicia social para un colectivo que durante años ha permanecido en la sombra. Con sólo cumplir los dos requisitos mencionados y ajustarse a los límites de ingresos, muchas amas de casa pueden obtener un respaldo económico que les permita vivir con mayor tranquilidad durante su jubilación.