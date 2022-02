Coincidiendo con su quinto aniversario, Cobas AM, la gestora de Francisco García Paramés, ha decidido reducir las comisiones de gestión de sus planes de pensiones, al 1,25% en el caso del Cobas Global PP y al 1% en el del Cobas Mixto Global PP. Además, ha incorporado una nueva clase B para todos sus fondos de renta variable, con una comisión de gestión reducida al 1,25%.

En una nota de prensa, Cobas AM ha explicado que las nuevas comisiones para los planes de pensiones se aplicarán a todos los inversores, también a aquellos que los contraten vía suscripción o traspaso externo. En la gestora consideran que, a pesar de la nueva legislación que limita las aportaciones a estos productos, siguen siendo un “vehículo idóneo para capitalizar el ahorro destinado a la jubilación a largo plazo”.

Según datos de Vdos, Cobas AM fue la gestora de planes de pensiones más rentable del año pasado, al conseguir un avance del 31,45%, seguida de Merchban y Abate pensiones, con un 24,97% y un 21,73%, respectivamente.

Nueva Clase B para los fondos de renta variable

Por otro lado, aplicando su nueva estructura de comisiones autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2020, la gestora de García Paramés comenzó el pasado 3 de febrero el traspaso automático de participes con cinco años de antigüedad a la nueva Clase B con una comisión de gestión del 1,25%.

La nueva estructura está basada en clases de fondos cuya comisión de gestión va bajando en función del tiempo de permanencia del cliente, determinado por el tiempo trascurrido desde la primera aportación a los fondos y no del patrimonio aportado. De este modo, los inversores mantienen su antigüedad en los fondos siempre y cuando conserven al menos 100 euros en alguno de los vehículos de renta variable de la gestora.

El 2021 fue un buen año para la firma de Paramés, no sólo en lo que planes de pensiones se refiere. El pasado ejercicio se saldó con una revalorización del 34,5% en la cartera internacional y del 20,9% en la cartera ibérica, ambas por encima de sus índices de referencia. Según explicaron en su última carta trimestral, Cobas AM apuesta por el sector de las materias primas y la energía, las compañías con capacidad para fijar precios y por los negocios defensivos para proteger sus carteras de la inflación, ya que prevén que esta no será transitoria.