Aunque todo puede pasar en una sesión en los mercados bursátiles, los fondos de inversión de Bolsa española de Horos, CaixaBank y Cobas triplican la rentabilidad obtenida por el Ibex 35 en 2021, al superar el 21%, por el 7% que sube el selectivo español. Los productos de las gestoras de Banca March y Santalucía, así como el de Magallanes están muy cerca de hacerlo.

Todo parece indicar que el mejor entre los fondos de inversión de Bolsa española en 2021 será el Horos Value Iberia. La rentabilidad del producto, lanzado por la gestora en mayo de 2018 y gestionado por Javier Ruiz y Alejandro Martín, roza el 26%.

Sus gestores invierten en activos que consideran infravalorados por el mercado, pero con alto potencial de revalorización. Siendo una de las firmas españolas independientes con más renombre dentro que siguen esa filosofía conocida como value investing, la principal posición del fondo es Iberpapel, cuyo peso alcanza el 8,67% de la cartera.

Con exposición también a Portugal, otra de sus mayores apuestas es Semapa, un holding luso compuesto por la papelera Navigator, una cementera y una empresa de tratamientos de residuos. Supera el peso de otro conglomerado portugués, Sonae, que incluye marcas como Worten y que alcanza el 6,57%. Se sitúa por delante de un clásico en el fondo, Merlin Properties, que pesa un 6,3%. El otro fondo de la gestora, el Horos Value Internacional, representa casi el 7% de la cartera.

Si se tienen en cuenta los datos de la plataforma Morningstar, la rentabilidad del Caixabank Dividendo España en su clase Cartera acaricia el 23%. Categorizado en renta variable española, al menos el 50% de su exposición total se invierte bolsa española. Como no podía ser de otra forma, la cartera está forma principalmente por grandes valores españoles con un jugoso pago de dividendos como Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Inditex, Telefónica, Repsol o Enagás, todos ellos entre sus diez principales posiciones.

Este producto de Caixabank se cuela delante de otro gran nombre del value español, Cobas AM, o lo que es prácticamente lo mismo, Francisco García Paramés. La firma del famoso inversor gestiona tres carteras: la ibérica, que invierte en compañías que cotizan en España y Portugal; la internacional, que tiene exposición a empresas a nivel mundial excluyendo las ibéricas, y la de grandes compañías, que invierte en valores globales. Con ellas, construyen los distintos fondos de renta variable que gestionan.

Con este método, el Cobas Ibera obtiene una rentabilidad del 21% en 2021. Atalaya Mining, la minera que gestiona la mina de Río Tinto, Vocento, Semapa (como en el caso de Horos), y Técnicas Reunidas tienen un peso entre el 8% y el 9%.

Muy cerca de ese 21% que supone triplicar al Ibex 35 se encuentran el March International Iberia. Gestionado por Antonio López y Francisco Javier Pérez, destaca el peso que en el fondo gestionado por la gestora de Banca March tiene Arima, al suponer más de un 7% de la cartera. A la socimi de oficinas cotizada en el mercado continuo le siguen BBVA, Bankinter, Iberdrola y eDreams.

También el Santalucía Ibérico Acciones y el Magallanes Iberian Equity rozan esa rentabilidad y se convierten en algunos de los mejores fondos de Bolsa española de 2021. En el primero de ellos la mayor presencia es para valores como Merlin Properties, Talgo, Alantra Partners, Atento e Indra. En el segundo, Gestamp, Miquel y Costas, Semapa, el grupo hotelero portugués Ibersol y Logista son las principales posiciones.