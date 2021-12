Según los datos de Vdos, el patrimonio de los fondos de inversión nacionales bajó en noviembre como consecuencia del rendimiento negativo de las carteras y a pesar de las captaciones netas. En términos de rentabilidad, las principales gestoras registraron caídas en medio de los temores que en los mercados financieros levantó la aparición de la nueva variante de coronavirus ómicron.

Con mayoría de caídas, entre los menores descensos de las principales se encuentran los de Gescoopertaivo (-0,20%), BBVA AM (-0,21%), Sabadell AM (-0,26%), Mapfre AM (-0,33%) y Mutuactivos (-0,37%). Por el contrario, algunas gestoras independientes sí consiguieron cerrar el undécimo mes del año con rentabilidades positivas.

En cuanto a las gestoras independientes, sobresale Anattea Gestión, cuya rentabilidad acumulada en el undécimo mes del año roza el 2%. La firma está especializada en diseño y gestión de fondos de inversión cuantitativa y retorno absoluto, es decir, en los que la rentabilidad obtenida por el producto es independiente de los movimientos alcistas o bajistas del mercado.

Con un equipo gestor formado por Pablo González, como director de inversiones, y Javier Chen, como analista quant, la gestora ofrece tres fondos de inversión: uno de retorno absoluto, el Anattea FI Kunie Quant, y dos globales, el Anattea FI Mayak, cuya cartera está compuesta por diferentes clases de activos equiponderados por volatilidad, y el Anattea FI Kutema, un producto multiestratetgia cuyo objetivo es la preservación de capital. Las rentabilidades en este 2021 van del 6,5% al 9,3%.

Finletic Capital (+0,63%), Patrivalor (+0,53%), Arcano Capital (+0,17%) y Omega Gestión (+016%), completan las cinco primeras posiciones entre las gestoras independientes con mayor rentabilidad en noviembre.

Descenso patrimonial

Los fondos de inversión nacionales han registrado un descenso patrimonial de 57 millones en noviembre, un 0,02% menos que sitúa el patrimonio total gestionado a cierre de mes en 322.739 millones. Esta pérdida patrimonial viene motivada principalmente por el rendimiento negativo de las carteras por valor de 2.094 millones. Por el contrario, se han registrado captaciones netas de 2.036 millones.

Estas captaciones netas se han concentrado principalmente en los grupos bancarios, con 1.429 millones, seguidos de las sociedades cooperativas de crédito con 202 millones. En términos porcentuales, son estas últimas las que han tenido un mayor crecimiento patrimonial, con un 1,41%.

Los bancos mantienen su posición dominante con 241.425 millones gestionados y una cuota de mercado del 74,81%, seguido de grupos internacionales e independientes con un 9,02 y un 8,86% respectivamente.

Por grupo financiero, las mayores captaciones netas las obtiene Santander con 397 millones, seguido de Ibercaja y BBVA, con 385 y 273 millones. En el lado contrario encontramos a Caixabank, con reembolsos netos de 142 millones en el mes. Pese a estos reembolsos, el banco catalán mantiene su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 80.248 millones y una cuota de mercado del 24,86%, seguido de Santander con 50.643 millones y una cuota del 15,69 % y BBVA, con un 13,59%.