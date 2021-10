Cobas AM, la gestora liderada por Francisco García Paramés, ha hecho cambios en su cartera ibérica, al decidir dar por concluida su inversión en Merlin Properties y entrar en ACS. En el tercer trimestre del año, la firma también ha ampliado su apuesta por Técnicas Reunidas y Sacyr, mientras que ha reducido la de Indra y CTT.

Según ha explicado Cobas AM, la posición de Merlin Properties tenía un peso cercano al 1%, similar al que ahora tiene ACS en la cartera ibérica. Al finalizar el tercer trimestre del año, la gestora incrementó el valor objetivo de la cartera ibérica hasta los 210 euros por participación, con lo que el potencial de revalorización se sitúa en el 121%.

En Cobas AM gestionan tres carteras. Además de la ibérica, que invierte en compañías que cotizan en España y Portugal o bien tienen su núcleo de operaciones en este territorio, la firma cuenta con la cartera internacional, que tiene exposición a empresas a nivel mundial excluyendo las ibéricas, y la cartera grandes compañías, que invierte en valores globales y en la que al menos un 70% de ellos cuentan con una capitalización bursátil de más de 4.000 millones.

Con estas tres carteras, la gestora liderada por García Paramés construye los distintos fondos de renta variable que gestionan. A cierre de septiembre, el patrimonio total gestionado alcanzaba los 1.612 millones de euros.

Cartera internacional y grandes compañías

En el tercer trimestre Cobas AM ha hecho pocos cambios en la cartera internacional, entre los que destacan la salida por completo de G-III, Porsche y Diamond S. Shipping, que en junio tenían un peso conjunto por debajo del 3%. Con el mismo peso conjunto, han entrado en Gaslog Partners, BW Offshore y Enquest. Por otro lado, han incrementado el peso de International Seaways y BW Energy y reducido el de Aryzta y OCI.

Según los cálculos de Cobas AM el precio objetivo de esta cartera es de 192 euros por participación, lo que implica un potencial de revalorización del 121%. Si se tienen en cuenta esos cálculos, el potencial de la cartera grandes compañías es menor, del 115%.

En ella, García Paramés tampoco llevó a cabo grandes cambios durante el tercer trimestre. En ese periodo no salieron de ningún valor, mientras que entraron en ACS y New Fortress Energy con un peso conjunto inferior al 2%. En el resto de la cartera los movimientos más importantes fueron por el lado de las compras CKH Holdings y GALP y Bolloré y KT Corporation, por el de las ventas.

Fondos de inversión

Entre julio y septiembre, la rentabilidad del Cobas Internacional se sitúo en el 4,2%, quedando por debajo del 7% de su índice de referencia. Por el contrario, en el acumulado del año hasta cierre de septiembre la subida es del 36,6%, frente al 16,2% del índice.

El Cobas Iberia tampoco logró batir a su índice de referencia en el tercer trimestre del año, al rentar un 0,2% respecto a un 1,5%. La rentabilidad desde enero difiere entre las dos clases que existen. El fondo en su versión clase C renta un 20,3% y en la D, un 13,5%, en ambos casos por debajo del índice.

El Cobas Grandes Compañías registró una rentabilidad negativa del 1,2% en el tercer trimestre del año frente a la subida del 2,3% de su índice. Desde enero la clase C sí logra batir a su índice (+25%), algo que no sucede con la clase D. Las clases de los fondos de renta variable de Cobas AM comparten la misma cartera, diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Entre julio y septiembre el Cobas Selección si logró superar a su índice de referencia, al registrar una revalorización del 3,3% frente al 0,7%. En el conjunto del año, la rentabilidad alcanza el 33,7%, contra el 16,2% del índice.