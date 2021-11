Si te gusta el estilo comfy y no te importa arriesgar a la hora de elegir tus looks, ¡estas Converse All Star son perfectas para ti! En el Outlet de Converse hemos fichado las ‘Summer Denim Run Star Hike’ rebajadas a un precio inmejorable.

Son la versión de las ‘Chuck’ con el diseño atrevido de las ‘Run Star Hike’, con una plataforma voluminosa y una suela de goma dentada como principales iconos. El calzado con plataforma está más de moda que nunca, y es una opción estupenda para ganar unos centímetros de altura de forma cómoda.

Confeccionadas en tela vaquera lavada, tienen amortiguación SmartFOAM que proporciona el máximo confort durante todo el día. Somos mujeres todoterreno que nos pasamos la jornada yendo de un lado para otro, así que necesitamos un calzado que nos acompañe sin volver a casa con dolor de pies.

Las ‘Summer Denim Run Star Hike’ tienen cierre de cordones y, aunque por el nombre puede parecer que solo están indicadas para el verano, lo cierto es que puedes ponértelas durante todo el año, siempre y cuando no llueva.

Para esta temporada, queremos proponerte un par de looks. El primero es 100% comfy, ideal para ir al gimnasio o salir a pasear, con un conjunto de chándal de pantalón y sudadera y una cazadora acolchada.

Si quieres ir un paso más allá, puedes animarte a combinar diferentes estilos, combinando las Converse con una falda efecto piel, un jersey de punto y un abrigo largo. ¡Perfecta para ir a la oficina!

Antes valían 110 euros y ahora están disponibles por 74,97 euros en el Outlet de Converse. Ahora que se acerca la Navidad, también puedes comprar las ‘Summer Denim Run Star Hike’ para hacer un regalo a tu hermana o a tu mejor amiga, por ejemplo. ¡No vas a encontrar una oportunidad mejor que esta!