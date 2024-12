Las operaciones pendientes en 2025 tras el año de las OPA fallidas

2024 ha sido el año en que más operaciones corporativas han fracasado en España de las últimas décadas. En algunos casos, por empecinamiento del Gobierno (la OPA húngara sobre Talgo); en otros, por pedir demasiado precio y dar poca transparencia (Grifols); también han fracasado porque eran un avispero con grandes dificultades para rentabilizarlo (Naturgy); y otras han sido un error desde el principio, se están alargando en exceso pero sorprendentemente siguen vivas (BBVA-Sabadell).

Todas estas empresas, y algunas más, tendrán que resolver su complicada situación en un 2025 en el que hay muchas candidatas a salir a Bolsa que no se terminan de decidir y en el que por fin se celebrarán los juicios del Banco Popular y BBVA-Villarejo. Veamos los principales asuntos pendientes para el año nuevo:

Duro Felguera

La traca final de 2024 ha sido el preconcurso de acreedores de Duro Felguera, donde la SEPI va a transformar su crédito participativo en capital en un segundo rescate para mantener viva como sea a la empresa zombie. Algo que no es suficiente, ya que necesita una liquidez para sobrevivir que los bancos no le prestan. Tiene muy mala pinta pero Pedro Sánchez no va a mandar a 1.500 trabajadores a la calle, máxime cuando en el rescate de 2021 intervinieron Ábalos, María Jesús Montero, Aldama, Barbón, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez (con Delcy como estrella invitada).

Grifols

La gran historia de 2024, primero con los ataques bajistas de Gotham que pusieron sus cuentas y su gobernanza en cuestión (y hundieron el valor en Bolsa), y después con la OPA de exclusión del fondo Brookfield que saltó por los aires porque el consejo de Grifols la consideró insuficiente y la banca no financiaba más. La biofarmacéutica no tiene un plan B y lo fía todo a la mejora de sus resultados tras refinanciar su deuda más acuciante. Pero para recuperar su credibilidad tendrá que limpiar el consejo -de Tomás Dagá para empezar- y deshacer sus opacas relaciones con el holding familiar Scranton. Sin descartar una posible ampliación de capital si las cosas no van tan bien como espera.

Talgo

Esta historia es la más ridícula de todas por culpa exclusivamente del Gobierno. Vetó la OPA de los húngaros Ganz-Mavag porque Orbán «es amigo de Vox» pasando olímpicamente de la legislación comunitaria (también los húngaros lo hicieron fatal en cuestión de lobby y relaciones públicas). Y después, ha buscado soluciones a cual más rara -CAF, Criteria, Skoda- hasta llegar a la vasca Sidenor, que también se está echando atrás porque no quiere pasarse del 30% (y hace falta comprar el 40% a Trilantic y sus socios). El último rumor es una empresa polaca. Tiene toda la pinta de que la solución va para largo, pese a que Talgo está a plena capacidad y no puede presentarse a más concursos.

BBVA-Sabadell

La megaoperación de 2024 se resolverá en 2025. De momento, las cosas se han torcido bastante para el BBVA, ya que esperaba resolverlo antes de fin de año pero la CNMC no pondrá sus condiciones hasta el segundo trimestre del próximo. Además, su mala evolución en Bolsa ha reducido muchísimo el atractivo del canje de acciones ofrecido, a lo que se suma el rechazo del Gobierno, todos los partidos, asociaciones empresariales y sindicatos. Además, el Sabadell se defiende como gato panza arriba con mejoras constantes de la remuneración al accionista, que serán mayores en 2025.

Muchos se preguntan por qué Carlos Torres aún no ha retirado la OPA, pero sus accionistas le castigarán por fracasar dos veces en la misma piedra. Otra opción es huir hacia delante y mejorar el precio: pagar más por algo que valdrá menos tras las condiciones de la CNMC. Pero también se contradiría a sí mismo y enfadaría a los inversores del BBVA. Susto o muerte.

Coda: de la resolución final de la OPA dependerá también el futuro de Unicaja. Si la operación fracasa, el Sabadell se lanzará a por ella para crecer y blindarse; y si triunfa otro de los grandes se hará con ella (Santander la está estudiando y puede que no espere).

Naturgy

Otra de las grandes historias de la primera parte de 2024 fue la OPA que la emiratí Taqa iba a lanzar sobre Naturgy de la mano de Criteria (el holding de La Caixa). Pero Taqa se echó atrás por un cúmulo de circunstancias: tenía que pagar un precio elevado, comerse después una ampliación de capital inevitable, poner más dinero que Criteria y, encima, no mandar (Reynés seguiría de presidente).

Criteria asegura que solucionar el problema de Naturgy -donde los fondos que controlan un 40% quieren salir y están en guerra con ella- es su prioridad absoluta, pero no va a ser fácil encontrar otro socio tras la espantada de Taqa. De hecho, ya han pasado seis meses y nada. ¿Será capaz Fainé de encontrar otro primo en 2025? ¿El Gobierno le echará una mano?

Telefónica

Nuestra empresa flagship ha vivido uno de los años más tensos de su historia en el de su centenario. Primero llegó el asalto por sorpresa de la saudí STC con un 10% del capital, y después la respuesta del Gobierno, con la compra de otro 10% por la SEPI y la elevación de la participación de Criteria hasta ese porcentaje para hacer pinza contra los saudíes (que acaban de recibir por fin la luz verde del Ejecutivo). De momento, las aguas se han calmado, pero ahora le toca a Pallete recomponer el consejo, y más tras el fallecimiento de Javier Echenique.

Si los saudíes se conforman con un consejero como Criteria y la SEPI, no habrá problemas. Pero su deseo sería pedir dos, ya que el BBVA tiene un asiento y no llega al 5% del capital… salvo que el banco renuncie al mismo, claro. Si no lo hace y STC se empecina, Criteria y SEPI también pedirían dos puestos y se montaría el lío padre. Adiós a la paridad y a la mayoría de independientes.

Air Europa

No podemos olvidarnos del segundo fracaso del intento de fusión de Iberia y Air Europa, forzado este 2024 por las exigencias de sus competidores europeos (fracaso que los Hidalgo estaban deseando, no nos engañemos). La cuestión es ahora qué. De momento, la aerolínea ha acometido una ampliación de capital para no entrar en causa de disolución a la que ha acudido IAG para no diluir su 20%. Pero no parece lógico que mantenga esa posición indefinidamente. Y no le van a faltar candidatos a comprarla, empezando por Air France-KLM, que incluso podría lanzarse por el 100% del capital.

Alcoa

Este sí que es el cuento de nunca acabar. La planta de San Cibrao en Lugo puede salvarse finalmente gracias a un consorcio de Alcoa e Ignis, pero necesita el apoyo del Gobierno -que ya está dando largas- y de los trabajadores. Sería una pena que se acabe cerrando, pero ocurrirá si el Ejecutivo no se pone las pilas.

Los juicios de Popular y BBVA

Este 2025 también se celebrarán por fin, después de instrucciones eternas, los juicios a la cúpula del Banco Popular encabezada por Ángel Ron por la ampliación de capital de 2016, y al BBVA y varios de sus directivos por contratar a Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 17 años. Los jueces de la Audiencia Nacional Calama y García-Castellón han dejado unos sumarios muy sólidos y todo apunta a que habrá condenas duras.

Feliz 2025 a todos.