Es oficial: el BOE confirma el festivo del 8 de septiembre y habrá puente en estas comunidades autónomas

Septiembre comienza hoy y evidentemente, lo hace marcado por la vuelta a las las clases y el trabajo, los madrugones y el pensamiento que hasta octubre no tendremos un nuevo día festivo. Tal vez por ello, el mes empieza para muchos con dificultades para coger el ritmo, y más si tenemos en cuenta que hasta hace poco estábamos de vacaciones. Por eso es normal que hagamos lo mencionado, y que no es otra cosa que mirar el calendario laboral con la esperanza de encontrar un pequeño oasis en medio de tanto ajetreo. Un puente, un lunes libre, lo que sea que ayude a suavizar la vuelta y lo cierto es que el BOE nos da una alegría, ya que el 8 de septiembre, lunes, será festivo aunque sólo en algunas comunidades.

A pesar de que el mes de septiembre no suele traer festivos a nivel nacional, varias comunidades autónomas tendrán su propio día libre justo de aquí a una semana. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, que dejó fijadas desde octubre del año pasado las fiestas laborales para todo 2025. Entre ellas, el lunes 8 de septiembre aparece marcado en rojo en varias regiones y que son Asturias y Extremadura por lo que ambas van a poder disfrutar de puente de tres días. Un descanso inesperado para muchos, pero completamente justificado. Porque no se trata de un día libre sin más, sino de una fecha importante para cada comunidad. Te contamos qué se celebra y por qué ese lunes es festivo para ellos.

¿Qué se celebra en Asturias el 8 de septiembre?

En Asturias, ese día no pasa desapercibido. El 8 de septiembre es el Día de Asturias, y lleva años siendo una fecha muy marcada en el calendario regional. Lo celebran con orgullo, con mucha participación popular y también con actos institucionales. Pero este 2025 hay algo más: cae en lunes. Y eso significa, directamente el que vayan a poder tener un puente de tres días para toda la comunidad. Algo que no está nada mal para empezar septiembre con cierto respiro y que de hecho, hace que los niños en esta comunidad tengan fijada la vuelta al cole para el martes 9 de septiembre.

La celebración de este día gira en torno a la Virgen de Covadonga, patrona del Principado. De hecho, en Covadonga se concentran muchos de los actos más simbólicos, pero la fiesta se vive en toda la región. Se organizan conciertos, encuentros vecinales, ferias, actividades para familias. Como suele ocurrir con una fiesta patronal, no deja de ser una mezcla de tradición, religión y cultura, así que los asturianos podrán tener tres días para celebrar o también, para descansar tras la primera semana de vuelta al trabajo.

Pero como venimos de las vacaciones, quizás el cansancio no haga todavía mella, y de hecho, muchas familias aprovechan también este puente, para hacer una escapada por la región, aprovechando que el tiempo todavía acompaña y que Asturias cuenta con increíble parajes naturales como por ejemplo el Parque natural de Samiedo o el Parque Natural de las Fuente del Narcea, Degaña e Ibias y en concreto, la Reserva Integral de Muniellos

¿Por qué es festivo en Extremadura el 8 de septiembre?

Ese mismo día, Extremadura también se podrá tomar un respiro. Se celebra el Día de Extremadura, otra fecha con peso que no sólo aparece en el calendario laboral de esta comunidad, sino que se vive con una intención clara: reivindicar la cultura, la historia y el carácter propio de la región. En este 2025, al coincidir también en lunes, los extremeños podrán sumar un puente a la vuelta del verano. Y eso, para muchos, será un alivio.

Como cada año, los actos principales se celebran en Mérida, donde se entregan medallas, se hacen discursos y se organizan actividades culturales. Pero el ambiente no se queda sólo en lo oficial. Hay pueblos que celebran su día grande con música, mercados, encuentros en la plaza. Cada rincón lo vive a su manera y si vives en esta región no te lo puedes perder. Además, como en el caso de Asturias, muchos aprovechan ese fin de semana largo para volver al pueblo, visitar a la familia o desconectar un poco antes de que el curso coja velocidad.

Ahora ya lo sabemos. Asturias y Extremadura tendrán fiesta el próximo 8 de septiembre tal y como señala el BOE, pero a estas dos comunidades tenemos que sumar también Gran Canaria, que el mismo día lo tiene marcado como festivo ya que celebra a Nuestra Señora del Pino, que es la patrona de la isla. La devoción se centra sobre todo en Teror, donde acuden miles de personas cada año, pero lo cierto es que el día festivo se aplica a toda la isla. Así que quienes viven y trabajan allí también podrán disfrutar de un puente, justo al inicio de septiembre.