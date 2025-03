No has probado nada igual: el chocolate de Mercadona que ha desatado la locura entre sus clientes

¿Creías que ya habías probado todos los chocolates posibles? Pues prepárate, porque Mercadona ha vuelto a revolucionar su pasillo de dulces con una tableta que está dando muchísimo que hablar. El nuevo chocolate blanco Fussion de Hacendado es la última sensación entre los amantes del dulce, y no es para menos. Este capricho, con una pinta irresistible, ha conseguido algo que muy pocos logran: conquistar a todos desde el primer bocado. Y todo por sólo 1,35 €. Toma nota entonces, porque te presentamos el chocolate de Mercadona que no vas a querer dejar escapar.

Este chocolate de Mercadona tiene algo especial, algo que hace que no puedas parar tras la primera onza. Tal vez sea la suavidad del chocolate blanco, o ese corazón cremoso de galleta y cacao que se derrite en la boca. Sea lo que sea, ha hecho que más de un cliente se lleve varias tabletas en cada compra, ya que su éxito en redes es tal, que muchos consideran que en breve va a estar agotado. Se presenta en una tableta similar a las de toda la gama Fussion, con un tamaño de 110 gramos perfecto para compartir… o no. Un chocolate que muchos han encontrado como novedad en su tienda de Mercadona más cercana y una vez lo han probado, no dejan de recomendarlo. A continuación, te contamos por qué está triunfando tanto, qué tiene de especial y qué opinan quienes ya lo han probado.

El chocolate de Mercadona que ha provocado la locura

Lo primero que llama la atención es su aspecto. El chocolate blanco Fussion de Hacendado viene en una tableta de 110 gramos, con un diseño moderno que invita a probarlo. Pero lo realmente interesante está en su interior. Esta delicia combina un exterior de chocolate blanco suave y cremoso, con un relleno que mezcla galleta triturada y chocolate con leche. Un dulce que para muchos recuerda al famoso chocolate de filipinos blancos, ya que como este, cada onza ofrece una explosión de texturas y sabores.

La clave está en su relleno: no es simplemente una crema con sabor, es una combinación que recuerda al clásico sabor de los filipinos blancos, pero mejorada. La galleta aporta un toque crujiente, mientras que el cacao le da ese punto de intensidad que equilibra la dulzura del chocolate blanco. El resultado es adictivo. Literalmente.

Además, su precio es muy accesible: por 1,35 euros, puedes darte un capricho de los buenos.

Un chocolate que además, no empalaga, no resulta artificial, y te deja con ganas de más. Y eso, en un producto tan sencillo como una tableta de chocolate, es un logro. Está pensado para todos los públicos, desde los que adoran el chocolate blanco hasta los que prefieren algo más intenso, o también, para esas personas que gustan de tener algo dulce y distinto en la despensa (o en el frigorífico), para ese momento en el que necesitan hacer un descanso, y saborear una pequeña delicia.

Cómo disfrutarlo: ideas para sacarle el máximo partido

Aunque muchos optan por comerse este chocolate blanco Fussion directamente (y no es mala opción si además lo tomas con un buen vaso de leche), hay formas creativas de disfrutarlo aún más. Se puede trocear y añadir a un bol de yogur natural, a una copa de helado o incluso fundirlo ligeramente para usarlo como topping en unas tortitas o unas galletas caseras. También combina de maravilla con café solo o una infusión fuerte, como la de menta o jengibre.

Y si te gustan los postres rápidos, prueba a usarlo como relleno de unos croissants de hojaldre al horno. Unos minutos a 180 grados y tendrás un desayuno de lujo sin complicarte la vida.

¿Dónde lo encuentras y cuánto cuesta?

Esta joyita dulce está disponible en cualquier supermercado Mercadona y también en su tienda online, dentro de su ya mítica gama de productos Hacendado. Viene en formato de tableta de 110 gramos y cuesta solo 1,35 euros. Una cantidad más que razonable teniendo en cuenta su calidad y lo especial que es su sabor.

Eso sí, más vale que no te despistes, porque la demanda es tan alta que no siempre está disponible. Si lo ves, llévate uno (o dos), porque podrías arrepentirte si vuelves y ya no está.

En definitiva, el chocolate blanco Fussion de Hacendado ha logrado lo que muy pocos productos consiguen: sorprender, enamorar y fidelizar. No es solo una tableta más, es una experiencia gourmet a precio asequible. Una combinación que, como su nombre indica, es una fusión perfecta entre la suavidad del chocolate blanco y el toque goloso del relleno de galleta y cacao.

Mercadona lo ha vuelto a hacer, y sus clientes lo saben. Si eres fan del dulce y quieres probar algo realmente distinto, no lo dudes: esta tableta es para ti.