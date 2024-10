No se habla de otra cosa: llega a Mercadona la novedad más inesperada

Mercadona ha vuelto a sorprender a sus clientes, y esta vez lo ha hecho con un producto que está causando furor en redes sociales. Un producto directamente recomendado para los amantes del chocolate y del que opiniones en plataformas como TikTok e Instagram no paran de dejarlo por las nubes. ¿De qué estamos hablando? Del chocolate negro Hacendado con sal rosa del Himalaya, un lanzamiento que nadie esperaba y que está en boca de todo el mundo.

Cada vez es más común que las novedades de Mercadona se conviertan en tendencia gracias al poder de las redes sociales. En esta ocasión, las cuentas especializadas en compartir novedades de productos del supermercado valenciano han sido clave en la viralización de este chocolate. Usuarios como @mercadona.novedades, con más de 600.000 seguidores en Instagram, no han tardado en mostrar la llegada de esta tableta de chocolate negro con sal rosa, y las reacciones han sido inmediatas. Los comentarios se llenan de frases como «Está riquísimo» y «Me encanta ese toque salado», resaltando el sabor particular de este nuevo producto. Conozcamos más sobre este chocolate que ya arrasa en las tiendas de Mercadona y también, en las redes sociales.

La magia del chocolate negro con sal rosa

El chocolate negro 72% Hacendado con sal rosa del Himalaya ofrece una experiencia sensorial única. Con un contenido del 72% de cacao, esta tableta presenta un equilibrio perfecto entre el sabor amargo característico del chocolate negro y el toque salado que aporta la sal rosa. Esta combinación de sabores ha sido una tendencia en los últimos años en el mundo gourmet, pero Mercadona ha conseguido acercarla a todos los bolsillos con un precio muy asequible: 1,85 euros.

Este tipo de sal, extraída de las montañas del Himalaya, se distingue por su pureza y propiedades. En el chocolate, no sólo realza el sabor del cacao, sino que también aporta una textura ligeramente crujiente que hace de cada bocado una experiencia diferente. Para aquellos que disfrutan de los contrastes en el paladar, esta mezcla se presenta como una auténtica revelación.

Opiniones y comentarios

A medida que el chocolate se ha ido distribuyendo en los supermercados de Mercadona, las redes sociales se han llenado de opiniones de aquellos que ya lo han probado. Las primeras impresiones han sido abrumadoramente positivas. Muchos consumidores destacan lo bien que se combinan el cacao amargo y el toque de sal, una mezcla que no es demasiado intensa pero que deja una huella agradable en el paladar.

Uno de los comentarios más repetidos es lo sorprendente que resulta esta combinación para el precio que tiene. Comparado con otros chocolates premium que incluyen sal, los usuarios han señalado que este producto de Hacendado no tiene nada que envidiarles. Además, la presentación del chocolate, en una tableta de 100 gramos, lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un pequeño capricho o un detalle para compartir.

Un capricho saludable y accesible

Uno de los puntos a favor de este chocolate es que, además de su delicioso sabor, está pensado para ser accesible a todo tipo de consumidores. Cada tableta contiene 10 porciones de 10 gramos, lo que facilita el control de las cantidades que se consumen en cada ocasión. Con 55 calorías por porción, se convierte en una opción perfecta para aquellos que quieren disfrutar del chocolate sin excesos. Además, al ser sin gluten, es apto para personas con intolerancias alimentarias, lo que aumenta su atractivo.

El contenido de cacao del 72% garantiza un sabor fuerte e intenso, ideal para los verdaderos amantes del chocolate negro, y la inclusión de la sal rosa añade ese toque especial que lo diferencia del resto de opciones disponibles en el mercado.

Mercadona y su capacidad de sorprender

Mercadona sigue demostrando su habilidad para lanzar productos que rápidamente se convierten en éxitos de ventas. Este chocolate con sal rosa es sólo un ejemplo más de cómo la cadena de supermercados se adapta a las tendencias del momento, ofreciendo productos que combinan calidad y precio asequible. La respuesta de los clientes no ha tardado en llegar, y todo indica que este chocolate será uno de los imprescindibles en las listas de la compra de muchos consumidores.

Este tipo de lanzamientos refuerza la imagen de Mercadona como una marca que sabe lo que quiere su público y lo ofrece de una manera accesible. En un mercado donde cada vez se busca más la diferenciación y la exclusividad, productos como este chocolate permiten a los consumidores disfrutar de experiencias gastronómicas únicas sin tener que gastar grandes sumas de dinero.

El chocolate negro 72% con sal rosa del Himalaya ha llegado a Mercadona para conquistar a todos aquellos que buscan un capricho diferente y delicioso. Con su combinación perfecta de sabores y un precio más que asequible, es fácil entender por qué no se habla de otra cosa. Si todavía no lo has probado, seguramente pronto lo verás en las estanterías de tu Mercadona más cercano, listo para sorprenderte con su toque salado y su intenso sabor a cacao.