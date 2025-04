Ni cápsulas ni cafeteras semiautomáticas: Lidl tiene la solución para tomar café de bar en casa por menos de 10 €

Quienes adoran el ritual de preparar el café que toman por las mañanas ( o en cualquier momento) saben que este no tiene porqué implicar el uso de cápsulas o de cafeteras automáticas. De hecho, hay algo especial en el sonido, el aroma y la textura que ofrece el café hecho en una cafetera italiana. Y ahora Lidl nos lo pone fácil con una propuesta que está enamorando a quienes quieren ese sabor de bar… por menos de lo que cuesta un paquete de cápsulas. Su nueva cafetera Tognana cuesta sólo 9,99 euros y tiene todo lo necesario para convertirse en la estrella de la cocina.

En un momento en el que tomarse un café en casa, tiene que parecerse a la experiencia completa de hacerlo en una cafetería especializada, no haya como recurrir a lo básico, para conseguir el mejor café. Luego ya tendrás tiempo de hacer espuma de leche, con tu espumador, o de añadir otros ingredientes. Pero la base, el poder obtener un buen café, lo puedes conseguir con esta cafetera que arrasa en Lidl. Un modelo que a primera vista enamora por su diseño colorido, pero que al primer uso conquista por su eficacia. Además, no es solo una cuestión de nostalgia o estética retro. Esta cafetera representa la vuelta a lo esencial: un método infalible que no necesita electricidad, ni cápsulas, ni instrucciones complicadas. Y todo, sin tener que gastarse una fortuna. Por menos de 10 euros, cualquier amante del buen café puede disfrutar en casa de una taza con cuerpo, sabor intenso y ese aroma que lo llena todo.

El mejor café con la cafetera italiana de Lidl

Tognana es una marca italiana con una larga trayectoria en el diseño de utensilios de cocina funcionales y estéticos. En Lidl puedes encontrar de esta marca, una vajilla que ha tenido mucho éxito y también un set de vasos de colores que es ideal para primavera. Pero no queremos olvidarnos de la cafetera de aluminio Tognana, y que Lidl ha puesto a la venta por menos de 10 euros. Una cafetera italiana que destaca por su calidad, pero también por su aire alegre y vintage. Disponible en tres colores irresistibles (amarillo, verde y anaranjado), esta pieza tiene el poder de llenar de vida cualquier rincón de la cocina.

Su estructura está hecha en aluminio resistente, lo que permite una distribución uniforme del calor, asegurando que el café se prepare de manera homogénea. Pero además de su eficacia, lo que más llama la atención son los mangos termorresistentes, diseñados para que puedas manipularla sin quemarte y con total comodidad. El resultado es una experiencia práctica, segura y muy satisfactoria.

El sabor auténtico del café hecho con mimo

Hay algo inigualable en el café preparado en una cafetera italiana. La presión natural del vapor hace que el agua suba lentamente a través del café molido, extrayendo toda su esencia. El resultado es una bebida con cuerpo, aroma profundo y ese sabor ligeramente tostado que tanto se aprecia en los bares de toda la vida. Y lo mejor: sin necesidad de electricidad ni botones.

Esta cafetera Tognana funciona a la perfección en cocinas de gas, vitrocerámica o eléctricas (aunque no en inducción), y solo necesitas café molido de buena calidad y agua para ponerte manos a la obra. Es el clásico de siempre, pero con un diseño que se adapta al gusto actual.

Cómo limpiar tu cafetera italiana y alargar su vida

Una de las claves para que esta cafetera dure muchos años es cuidarla como se merece. Y no, no se trata de meterla en el lavavajillas ni de frotarla con detergente. Todo lo contrario. Los expertos recomiendan no utilizar jabón para limpiarla, ya que puede dejar residuos que afecten al sabor del café.

Lo ideal es enjuagarla bien con agua caliente después de cada uso. El filtro donde se coloca el café molido debe limpiarse a fondo para que no queden restos que puedan estropear la siguiente preparación. Con este sencillo hábito, no solo te aseguras un café delicioso cada vez, sino que mantienes la cafetera en perfecto estado.

La opción perfecta para los que no quieren complicarse (ni gastar de más)

En tiempos en los que parece que todo lo sencillo pasa de moda, Lidl lanza un producto que demuestra justo lo contrario: que el mejor café puede prepararse con lo básico, sin enchufes ni cápsulas, y que se puede disfrutar a diario sin arruinarse. Por sólo 9,99 €, esta cafetera italiana Tognana es una de esas pequeñas compras que cambian por completo la rutina diaria.

Ideal como regalo, como capricho para los amantes del café o simplemente como un básico de cocina para quienes valoran lo de siempre, esta cafetera lo tiene todo. Diseño, eficacia y precio. Y lo mejor de todo: te hace sentir como en una cafetería sin salir de casa.