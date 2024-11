La cafetera superautomática que enamora a los amantes del café hunde su precio con un descuento de 150€

No hay nada como despertar con el aroma de un café recién hecho, saborear su intensidad y paladear su cremosidad. Para conseguir eso, necesitas tener mucha experiencia haciendo cafés o contar con una buena cafetera superautomática. Si no tienes lo primero, aquí vas a encontrar lo segundo, y además a un precio redondo. La marca Krups, especialista en soluciones para el hogar, te va a hacer una oferta en una de sus mejores cafeteras que no vas a poder rechazar.

Y es que ahora tienes la Cafetera superautomática Krups Roma rebajada un 35% en Amazon por tiempo limitado. Este modelo que suele costar unos 430 € ahora está disponible por menos de 280 €. Un descuento de 150 € que pone sobre la mesa un precio tan irresistible como el café que te espera cuando la tengas en casa. ¿No lo tienes claro del todo? Sigue leyendo para ver lo que es capaz de hacer, aunque entonces no te podrás resistir a su propuesta.

Comprar en Amazon por ( 429,99 ) 279,99€

La Cafetera superautomática Krups Roma va a hacer que descubras todo un nuevo mundo de sabores y aromas con el café. Con su elegante diseño en color negro y unas dimensiones de 36,5 x 26 x 32 cm, esta cafetera se adapta fácilmente a cualquier espacio. Además, con su depósito de agua de 1,7 litros, garantiza más de una docena de tazas sin tener que hacer recarga alguna, aunque recargarlo es un proceso de lo más sencillo gracias a su sistema de fácil extracción.

Tiene una presión de 15 bares que garantiza una extracción óptima del café para obtener un espresso con cuerpo y un sabor inigualables. También tiene un molinillo integrado, con tres texturas de molienda, con el que puedes personalizar la experiencia cafetera como si fueras un barista. Es ideal para preparar ristrettos, expressos o cafés largos fácilmente. Además, el sistema CTS de esta máquina se asegura de que el café salga caliente desde la primera taza gracias a un calentamiento ultrarrápido del agua.

Se protege de la calificación gracias a sus sistemas de protección, cuenta con una boquilla de vapor que permite hacer cappuccinos perfectos y además tiene un panel de control totalmente intuitivo con el que cualquiera se puede hacer el café que quiera y como quiera. Para rematar, cuenta con doble boquilla para que puedas hacer dos tazas a la vez, o tazas mucho más grandes en menos tiempo.

Es una de las mejores cafeteras superautomáticas del mercado, y ahora la tienes por solo 279,99 €. Si eres un amante del café, sabes que no puedes dejar escapar esta oportunidad.

