Ni Aldi ni Lidl: la OCU sentencia cuál es el mejor Roscón de Reyes de 2025, y el veredicto no deja lugar a dudas

El roscón de Reyes es, sin duda, el dulce estrella de la Navidad en España. No hay casa ni banquete donde no se coronen los postres con esta peculiar masa aromatizada, y que suscita multitud de debates a su alrededor. ¿Con o sin relleno? ¿La fruta escarchada se come o solo sirve para decorar?

Lo habitual es encargarlo en una pastelería, normalmente con días de antelación, con la seguridad de que el roscón estará prefermentado y elaborado al modo artesanal. Pero, por supuesto, las grandes superficies comerciales no desaprovechan la oportunidad, y también lanzan sus propuestas cada temporada.

Como cada año, la OCU ha analizado y degustado los roscones de Reyes de las cadenas de supermercados más importantes en España. Entre ellas están Aldi, Lidl, Dia o Eroski, por citar solo algunas. Para ello ha escogido la misma variedad en todos los casos: el roscón relleno de nata. Y los resultados de esta temporada navideña 2024-2025 son bastante concluyentes.

¿Qué parámetros ha tenido en cuenta la OCU en su evaluación?

Para analizar y puntuar cada roscón, aparte de las notas otorgadas por los catadores en la degustación, la OCU tiene en cuenta la valoración de otros muchos aspectos:

La presentación y el etiquetado del roscón.

La textura.

El sabor y aroma.

La calidad de las grasas empleadas.

La relación calidad-precio del producto.

¿Cuál es el mejor roscón de Reyes en 2025, según la OCU?

El informe de la OCU arroja un ganador claro: el roscón de Reyes de El Corte Inglés. En él se destaca la calidad de los ingredientes del roscón (principalmente nata y mantequilla), y la buena puntuación que obtiene en la cata.

También hay que citar su elevado precio: con 20,58 € por kilogramo, es el roscón más caro de todo el análisis. El precio de venta al público de este roscón es de 17,50 €, y su peso es de 850 gramos.

Por detrás del roscón de El Corte Inglés, pero también una buena nota final, se sitúan los de Lidl (La Cestera), Dia (El Horno Real) y Ahorramás (El Obrador).

Estos tres roscones no alcanzan la excelencia del ganador en la cata, pero también obtienen una buena nota final gracias a su mejor relación calidad-precio, ya que tienen un coste mucho más asequible. El de La Cestera (de Lidl) tiene un precio de 11,99 €/kg, muy similar al del Obrador de Ahorramás, que cuesta 11,24 €/kg, y al del Horno Real de los supermercados Dia, que se queda en 11,10 €/kg.

Conclusiones generales del informe de la OCU

Estas son algunas de las conclusiones más interesantes que extraemos del informe de la OCU sobre los roscones de Reyes de este año 2025: