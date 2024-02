Miles de usuarios contra ‘Wetaca’: dudas sobre el estado de los productos debido a los retrasos en las entregas

Hoy en día, con el ritmo frenético que llevamos es fácil que no encontremos ocasión para ponernos a cocinar o sencillamente, cuando tenemos algo de tiempo libre no nos apetece meternos en la cocina. Y una de las mejores soluciones ha sido desde hace algún tiempo, Wetaca es una aplicación de comida que ofrece platos preparados por chefs profesionales y los envía a domicilio en recipientes aptos para el microondas.

Su propuesta es ofrecer una alternativa saludable, variada y cómoda a las personas que no tienen tiempo o ganas de cocinar. Sin embargo, en las últimas semanas, Wetaca se ha enfrentado a una oleada de críticas y reclamaciones por parte de sus clientes, que denuncian retrasos en las entregas, falta de comunicación y dudas sobre la calidad y seguridad de los alimentos.

¿Qué es Wetaca y cómo funciona?

Wetaca nació en 2015 como una startup fundada por dos jóvenes emprendedores, Efrén Álvarez y Andrés Casal. Su idea era crear un servicio de comida a domicilio que se diferenciara de los habituales, basados en restaurantes o plataformas de reparto. Wetaca se encarga de todo el proceso, desde la elaboración de los platos hasta el transporte y la entrega.

Los clientes pueden elegir entre más de 50 opciones de menús semanales, que incluyen entrantes, principales, postres y desayunos. Los platos se preparan con ingredientes frescos y naturales, sin conservantes ni aditivos, y se envasan al vacío para conservar su sabor y propiedades. Los clientes reciben sus pedidos los lunes o los martes, según su preferencia, y pueden guardarlos en la nevera hasta 10 días o congelarlos para consumirlos más tarde. Solo tienen que calentarlos en el microondas y disfrutarlos.

Wetaca se presenta como una solución práctica y económica para comer bien sin complicaciones. Según su página web, sus precios son inferiores a los de un restaurante o un supermercado, y sus platos tienen un valor nutricional equilibrado y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Además, Wetaca presume de tener un impacto positivo en el medio ambiente, al reducir el desperdicio de comida y el uso de plástico. Wetaca cuenta con más de 10.000 clientes en toda España y ha recibido varios premios y reconocimientos por su innovación y calidad.

Miles de usuarios de Wetaca se quejan

A pesar de su éxito y su buena imagen, Wetaca no ha podido evitar las quejas de muchos de sus clientes, que se han manifestado en redes sociales como Instagram, tal y como explica la web ConsidorGlobal. Las principales críticas se refieren a los retrasos en las entregas, que en algunos casos superan las 24 horas, y a la falta de información y atención al cliente por parte de Wetaca.

Un ejemplo de esta situación y que resalta el mencionado portal es la de una clienta, Raquel T., que hizo su último pedido a Wetaca y nunca lo recibió. “Me dijeron que el horario de entrega sería de 13:09 a 14:39. Además de no entregarlo en esa franja y poner que no estaba en casa cuando no me había movido de allí, a las 17h pusieron que me lo habían entregado”, relata esta clienta. Raquel T. también se queja de que nadie le dio una solución ni le devolvió el dinero. “¿Dónde está mi pedido? Nadie me ayuda ni me llama”, se lamenta.

Existen otros casos de clientes que explican en el perfil de Instagram de Wetaca como algunos pedidos nunca han llegado, o las muchas complicaciones que tienen a la hora de darse de baja del servicio.

Además, los retrasos a los envíos no solo suponen una molestia para los clientes, sino también una preocupación por el estado de los productos. Muchos se preguntan si se habrá roto la cadena del frío y si los alimentos estarán en buenas condiciones para su consumo.

¿Qué responde Wetaca a estas quejas?

Ante esta situación, ConsumidorGlobal, se ha puesto en contacto con Wetaca pero ellos se han limitado a mencionar el apartado de su página web de «Preguntas frecuentes» donde explican todo sobre sus envíos aunque para nada se habla en él sobre la logística y mucho menos, sobre la cadena de frío. Por otro lado, la cadena se defiende también asegurando que los clientes pueden contactar con ellos a través de distintas vías.

Quejas también con las suscripciones

Sin embargo parece que tampoco es que los clientes hayan logrado poder solucionar los problemas que últimamente está dando el servicio de Wetaca. A las quejas en redes sobre los pedidos, el portal Trustpilot cuenta también con quejas de otros clientes de Wetaca que se centran sobre todo en que resulta imposible darse de baja del servicio.

Por ejemplo, un cliente llamado Christian Curbelo explica en Trustpilot: «Pido una semana promocional, hace 4/5 meses. Me llego, todo correcto a priori, pero la calidad era pesima y la presentacion, al nivel de la calidad. Decido darme de baja, y…. tachan. Empiezan los problemas. 2 dias para darme de baja, enviando correos y demás, y, entre tanto, me bloquean el dinero de la tarjeta, y me envían otro, pese a tener correos PREVIO a la fecha limite de desuscribirse. Terminó en la basura, por que, como el anterior, incomible. Mejorad la calidad y dejad de subir los precios».

No es la única queja hacia una empresa cuyo modelo de negocio sigue siendo del todo recomendable y esperamos que en breve soluciones todos los problemas que haya podido tener.