Las acciones del grupo ACS han alcanzado un máximo histórico tras sobrepasar la cota de los 100 euros por título este lunes. La cotización mantenía una tendencia alcista desde hacía años. No obstante, esta jornada ha vivido un impulso con un importante incremento del 3,3%, una revalorización que dobla a la del Ibex 35.

El selectivo español también ha tocado máximos históricos este lunes. Sin embargo, ACS ha sido uno de los valores que más han destacado en esta jornada tan positiva, pues sus acciones han sido las segundas con mayor porcentaje de incremento de todo el índice.

Tras ese impulso, los títulos de la compañía internacional han logrado superar la cota psicológica de los 100 euros, alcanzando los 100,1 euros por acción, 3,2 euros más por unidad que en el cierre del pasado viernes.

De esta forma, los mercados responden positivamente a las últimas apuestas del grupo, que ya se ha convertido en líder mundial en centros de datos en un momento de máximo auge de estas tecnologías. Además, otras apuestas como en el terreno de la Defensa están colocando a la compañía en una posición muy relevante.

Así, la empresa que preside Florentino Pérez participa en los proyectos más avanzados del mundo, impulsando infraestructuras que hacen posible el crecimiento exponencial de la economía digital, la conectividad y los servicios en la nube.

De esta forma, ACS cuenta con una sólida capacidad técnica, de ingeniería y gestión, que le permite ofrecer soluciones integrales a grandes operadores tecnológicos y empresas globales. Su liderazgo no se limita a Norteamérica: el grupo ejecuta proyectos en todo el mundo, consolidando su posición como el referente internacional más destacado en el desarrollo de centros de datos de última generación.

ACS toca máximos en Bolsa

Toda esta estrategia, sumada a los buenos resultados que ha ido consiguiendo, ha provocado que ACS se mantenga alcista en Bolsa durante un largo periodo de tiempo. Y es que la subida superior al 3% vivida en esta jornada es sólo un ejemplo más del desarrollo en los mercados de la mercantil.

Así, por ejemplo, en la última semana, sus acciones se han revalorizado un considerable 9,22%, pasando de estar por debajo de los 92 euros por título a superar la barrera de los 100 euros.