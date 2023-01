Es habitual que a medida que vamos usando el baño este acumule no sólo suciedad sino también el llamado sarro que no es más que los restos que va dejando el calcio y otros minerales en el agua. A veces se puede eliminar fácilmente si hace poco que se ha acumulado, pero cuando está realmente incrustado puede ser prácticamente imposible deshacerse de él. Sin embargo ya no tenemos que preocuparnos más porque Mercadona tiene el producto perfecto para eliminar de un plumazo el sarro del baño.

Mercadona tiene el producto ideal para limpiar el sarro del baño

La limpieza del baño es quizás una de las más importantes de la casa, si tenemos en cuenta que lo usamos a diario y que además, es una estancia de la casa en la que la acumulación de bacterias y microorganismos está a la orden del día. A todo ello se le suma también la cal y el sarro, que a veces puede suponer un reto.

Por suerte, en el caso de que el sarro de tu baño no salga con lejía, y si no quieres usar el remedio natural más eficaz de todos que no es otro que el bicarbonato de sodio (aunque el limón o el vinagre son también una buena opción) tienes una muy buena solución en Mercadona, que tiene a disposición de sus clientes el mejor producto para acabar con las manchas difíciles y problemas como la cal o el sarro en el baño y la cocina.

Se trata del Limpiador Potente Bosque Verde con pistola que aunque parece diseñado para dejar relucientes y brillantes las baldosas y azulejos del baño, lo cierto es que se ha convertido también en el remedio inmediato para eliminar el sarro. Todo gracias a un vídeo viral de TikTok en el que una clienta de estos supermercados mostraba como dejaba impoluto su inodoro, sin restos de sarro, gracias al uso de este producto de Mercadona.

Lo único que tenemos que hacer es pulverizar el producto por dentro del baño, especialmente en las zonas en las que se haya acumulado el sarro, y dejamos que actúe bien durante un minuto. Una vez pasado ese tiempo ya podemos aclarar con agua y comprobarás como el inodoro está más reluciente que nunca y todo el sarro ha desaparecido.

Si tú también quieres probar este producto para que acabe con la suciedad más profunda en tu baño, lo tienes disponible en todos los supermercados de Mercadona y en su tienda online a un precio de 1,50 euros para una botella de 750 ml.