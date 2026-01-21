Mercadona se pasa el juego con este tónico de vitamina C que borra tus arrugas y tiene efecto buena cara al momento

En las últimas semanas, uno de los cosméticos de Mercadona ha empezado a llamar la atención de quienes buscan un extra de luz sin complicarse demasiado la rutina. Se trata de un tónico de vitamina C que deja la piel con mejor aspecto desde el primer uso, por lo que ya se ha hecho viral y se agota en muchas tiendas ya que además de la mencionada vitamina, este nuevo tónico de Mercadona cuenta con una fórmula que sorprende y que resulta de lo más eficaz.

El producto en cuestión es el Tónico Facial Vitamina C y Niacinamida de Deliplus, un bote de 255 ml que cuesta 3,50 euros y que ofrece algo muy concreto: un acabado más uniforme, más luminoso y ese efecto buena cara que suele notarse incluso antes de que el tratamiento haga efecto a largo plazo. Es un básico sencillo, pero bien formulado, que encaja en cualquier rutina sin necesidad de cambiar nada más. Quienes ya lo han probado aseguran que sorprende por su combinación de activos, y más, por el precio que tiene. La vitamina C aporta el toque antioxidante y luminoso, la niacinamida ayuda a unificar y mejorar la textura, y un pequeño complejo de alfa-hidroxiácidos apoya la renovación suave de la piel. No es nada agresivo, ni complicado, sino justo lo que muchos buscaban para usar a diario sin miedo a irritaciones.

El tónico de vitamina C que arrasa en Mercadona

Una de las claves de la popularidad que tiene este tónico de Mercadona es que no hace promesas difíciles de creer. Su efecto se nota en que la piel se ve un poco más despierta, el tono aparece algo más uniforme y la textura queda más suave al tacto. Es ese tipo de producto que, sin grandes expectativas, termina funcionando mejor de lo que parece sobre el papel. Y en cosmética low cost, eso siempre corre de móvil en móvil.

Otro punto que juega a su favor es la combinación de activos. La vitamina C no sólo ilumina; también actúa como antioxidante y contribuye a que la piel se vea más homogénea. La niacinamida, por su parte, es un ingrediente muy agradecido ya que ayuda a reducir pequeñas rojeces, mejora la apariencia de los poros y refuerza la barrera cutánea. Juntos, estos ingredientes ofrecen un equilibrio muy interesante para quienes buscan suavizar líneas finas sin pasar por tratamientos intensos o caros.

Cómo se aplica

El tónico tiene una textura ligera, casi acuosa, que se aplica sin esfuerzo. No deja sensación pegajosa ni crea película en la superficie. Esto facilita que pueda usarse tanto de mañana como de noche. Muchas personas lo emplean directamente con las manos, presionando suavemente sobre el rostro, aunque también puede aplicarse con algodón si se prefiere una sensación más fresca.

La marca aconseja aplicarlo después de la limpieza y antes del sérum o la hidratante. Es decir, como un paso intermedio que prepara la piel para lo que venga después. Puede usarse a diario porque la fórmula está pensada para ser suave, incluso con el pequeño aporte de AHAs que incluye. Aun así, si la piel es especialmente sensible, basta con empezar alternando días para ver cómo responde.

¿Para qué pieles está pensado?

El propio envase indica que es apto para todo tipo de pieles, y en la práctica está funcionando bien en perfiles muy distintos. Quienes tienen la piel seca comentan que les aporta un punto de frescor sin resecar, y quienes tienen tendencia a brillar notan que no engrasa ni altera la rutina. La niacinamida, además, es un ingrediente que suele llevarse bien con casi todos los tipos de piel, así que no sorprende que esté teniendo buena acogida.

Lo más interesante es que también puede servir como paso de transición para quienes quieren introducir vitamina C pero no saben por dónde empezar. Este formato, al ser más suave que un sérum concentrado, ayuda a que la piel se acostumbre sin sobresaltos.

Lo que más está gustando del tónico

Más allá de los ingredientes, el precio es un argumento importante. Por 3,50 euros, se obtiene un producto grande (255 ml) que dura semanas incluso usándolo a diario. Ese factor hace que mucha gente se atreva a probarlo, y que quienes lo incorporan a su rutina lo mantengan sin pensar demasiado en el gasto. Además, el hecho de que no tenga perfume intenso ni acabe irritando facilita que acabe siendo un comodín dentro del baño.

Otro motivo por el que se está volviendo popular es el acabado inmediato. Tras la aplicación, la piel se ve algo más viva, menos apagada, como si hubiera descansado más horas de lo normal. No es un efecto milagro, pero sí suficiente para que se note. Esa pequeña mejora visible explica por qué está funcionando tan bien entre quienes buscan un producto práctico para el día a día.

¿Realmente ayuda con las arrugas?

El concepto de borrar arrugas siempre debe tratarse con cautela, pero sí es cierto que varios de sus ingredientes ayudan a mejorar el aspecto general de la piel. La vitamina C favorece una apariencia más uniforme y luminosa. La niacinamida contribuye a que la textura sea más regular. Y los AHAs, usados con moderación, apoyan la renovación superficial. La combinación de estos factores puede hacer que líneas finas se perciban menos marcadas, sobre todo si se usa de forma constante.

No sustituye a un retinol o a un tratamiento más potente, pero sí que cumple con su función y que no es otra que la de aportar luz, mejorar el tono y dejar la piel con un acabado más saludable. Y para muchos usuarios, eso ya es más que suficiente.