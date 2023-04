El fabricante automovilístico sueco Polestar abrirá un nuevo space en la milla de oro de Madrid, tal y como ha confirmado la compañía a OKDIARIO. Tras la reciente apertura en la Avenida de Burgos, 4, la marca de coches 100% eléctricos inaugurará su segunda instalación en la calle Velázquez 17 entre hoteles de renombre, como el Wellington, tiendas de firmas de lujo y restaurantes de moda. La marca ya cuenta con tres ubicaciones en España, ya que, además de las dos que tiene en la capital, cuenta con presencia en Barcelona – Paseo de Gracia, 84-, ciudad en la que inauguró su presencia en el mercado español.

La compañía ya ha colgado el cartel anunciando la inauguración de su segundo space en el lujoso barrio madrileño de Salamanca, que tendrá lugar en los próximos meses, antes de que finalice el segundo trimestre de 2023 para celebrar así su primer año comercializando vehículos en el mercado español. No obstante, estas instalaciones no son concesionarios o puntos de distribución como lo que conocemos hasta la fecha, ya que en ellos el cliente no puede materializar la compra de su Polestar.

En los space, como el que va a abrir la marca sueca de automóviles en la calle Velázquez, el cliente podrá ver el coche, cerrar una prueba dinámica, diseñar su futuro vehículo, configurarlo a su gusto -color, interior, motorización, tecnología o llantas, entre otros elementos-, y recogerlo -paso para el que Polestar reserva una sala específica en las instalaciones, denominada sala de entregas-, pero la compra se deberá hacer de manera 100% online. Una tendencia que están adoptando cada vez más marcas, como es el caso de la china Lynk & Co.

Lejos de un concesionario tradicional

«Los Polestar Spaces, como el de Madrid, se alejan totalmente del concepto tradicional que conocemos hasta la fecha y no tienen nada que ver con los concesionarios de automóviles. Estas instalaciones son lo más parecido a una galería de arte con una clara apuesta por mantener la esencia sueca que tanto caracteriza la marca», explican fuentes de la compañía a este diario.

El fabricante de coches 100% eléctricos concibe estos espacio como «un lugar en el que el cliente puede ir a descubrir los productos de forma libre, probar los coches sin compromiso y vivir una experiencia sin ningún tipo de presión, porque los expertos no reciben ningún tipo de comisión». «Esto se percibe en el ambiente al entrar en cualquier Polestar Spaces, nuestra prioridad es que el cliente esté cómodo», puntualizan.

Matriculaciones

Polestar es una marca sueca premium de vehículos 100% eléctricos, que aterrizó en el mercado español en mayo de 2022 y ya está presente en 27 países de Europa, América del Norte y Asia. Los modelos del fabricante están teniendo una gran acogida y acumulan cerca de 100 unidades matriculadas en lo que va de año a pesar del impacto de la crisis de los semiconductores, que ha provocado retrasos en las entregas de las pedidos, y las barreras para comprar eléctricos que hay en España.

Una cifra a la que hay que sumar las 200 matriculaciones que logró la marca sueca en poco más de seis meses en el año de su lanzamiento.