Mapfre lanza un seguro de vida riesgo individual para cubrir compromisos económicos básicos

Mapfre acaba de lanzar un nuevo seguro de vida riesgo individual diseñado para cubrir compromisos económicos básicos, como, por ejemplo, gastos relacionados con los estudios de los hijos, pagos de préstamos o deudas pendientes, evitando que esas obligaciones recaigan sobre familiares o avalistas en caso de imprevistos. Se trata de un seguro, con una prima de 150 euros anuales diseñado para personas de entre 18 y 67 años que buscan una protección personal y familiar, de forma eficaz y asequible.

El seguro, denominado V150, incluye cobertura de fallecimiento por cualquier causa e invalidez absoluta permanente. Esto significa que si el asegurado fallece durante la vigencia de la póliza o queda incapacitado de forma absoluta y permanente, se abonará el capital asegurado, que se ajusta en base a la edad del cliente. Así, a título orientativo, el capital asegurado para una persona de 18 años superaría los 71.000 euros y va decreciendo a medida que la edad del asegurado es mayor.

Con una prima fija y muy competitiva de 150 euros anuales (que pueden abonarse de forma semestral o en único pago), V150 está pensado para proteger la economía familiar.

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,4 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y más de 3.100 oficinas distribuidas por todo el territorio.