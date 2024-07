Locura con el último helado de Lidl: el dulce de tu infancia no apto para nostálgicos

Con la llegada del verano, los supermercados se esmeran por sorprendernos con una amplia gama de helados de sabores cada vez más originales y exquisitos. No es raro pasearse por los pasillos donde están las neveras de los helados y encontrarse con algunos que evocan memorias y sensaciones de antaño. En esta temporada, Lidl ha decidido destacar entre la competencia presentando un helado que promete transportarnos directamente a nuestra niñez. Esta nueva adición a su catálogo no solo busca refrescarnos durante los días calurosos, sino también despertar la nostalgia de aquellos dulces y caramelos que solíamos disfrutar de pequeños.

Entre la amplia oferta de helados disponibles en el mercado, Lidl ha lanzado una propuesta que se impone con fuerza. Se trata de un helado inspirado en los emblemáticos caramelos Pez, un clásico de la infancia de muchos. Estos caramelos, conocidos no solo por su sabor sino también por sus icónicos dispensadores con personajes de dibujos animados, se han ganado un lugar especial en la memoria colectiva. Ahora, Lidl nos ofrece la posibilidad de revivir esos momentos dulces con un toque refrescante, en forma de helado. Esta iniciativa no solo busca capturar el paladar de los consumidores, sino también su corazón, apelando a esa parte de nuestra vida donde todo parecía más simple y divertido. Este nuevo helado de Lidl viene en una presentación de caja con cuatro unidades, a un precio muy competitivo de 1,99 euros y están disponibles en dos sabores que seguro reconocerás: limón y fresa.

El nuevo helado de Lidl que te transporta a la niñez

El nuevo helado de Lidl que te lleva directo a la niñez y que ya es además, viral en las redes sociales, no es sólo una opción económica para refrescarse, sino también una forma de reconectar con los sabores que marcaron nuestra infancia. La propuesta de Lidl se basa en la idea de que un helado puede ser mucho más que una simple golosina; puede ser una puerta a nuestros recuerdos más preciados.

De este modo, Lidl ha decidido sorprender a sus clientes con un helado que muchos encontrarán irresistibles, ya que no sólo tiene sabor a caramelos Pez (de limón o de fresa), sino que la forma es igual pero con el tamaño más grande Con un precio de tan solo 1,99 euros por caja, ya son en la opción accesible y nostálgica para quienes buscan algo más que un simple postre este verano.

Unos helados que ya son virales en redes

Como suele ocurrir cada vez que un supermercado ofrece algo así de especial, el helado de Lidl inspirado en los caramelos Pez se ha hecho viral en redes y cada vez, podemos encontrar más videos de gente probándolos. Sin embargo, ha sido el influencer Mario Baeza (@mario_baeza) uno de los primeros en dar a conocer estos helados en sus redes sociales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores. En un video que subió tanto a su Instagram como a su TikTok, Mario corre a su tienda Lidl más cercana tras recibir la recomendación de una seguidora. Sin esperar a llegar a casa, decide probar los helados directamente en su coche, compartiendo su experiencia con su audiencia.

En el video, Mario prueba primero el helado de fresa. Su reacción inicial es positiva, aunque comenta que el sabor no le recuerda exactamente al caramelo original de Pez. «A mí no me sabe como el caramelo original, está bueno, pero pensaba que me iba a saber más», menciona en su video. Luego, procede a probar el helado de limón. En este caso, su reacción es un poco más entusiasta. «Este me sabe un poquito más, no es que sea algo exagerado, pero me ha hecho gracia, he desbloqueado un recuerdo de la infancia», dice.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐁𝐀𝐄𝐙𝐀 (@mario_baeza)

Desde su lanzamiento, estos helados han captado la atención de muchos, no sólo por su precio y su presentación atractiva, sino por la promesa de llevarnos de vuelta a una época más sencilla y feliz. La estrategia de Lidl de apostar por la nostalgia ha resultado ser un éxito, ya que cada vez más personas comparten sus experiencias en redes sociales, haciendo de estos helados un tema de conversación popular durante este verano.

En definitiva, los helados inspirados en los caramelos Pez de Lidl son más que una simple novedad estacional. Representan un viaje al pasado, una forma de reconectar con la infancia a través de un sabor refrescante y accesible. Aunque no todos los consumidores encuentren en ellos el sabor exacto de los caramelos que recuerdan, la experiencia de probar algo que nos conecta con nuestra niñez es, en sí misma, valiosa. Gracias a influencers como Baeza, estos helados han logrado un impacto considerable en las redes sociales, asegurando su lugar como uno de los productos más comentados y buscados de este verano.