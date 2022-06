Llega a Aldi la trampa para moscas más infalible

Llega el buen tiempo y con ello las molestas moscas que parecen adueñarse de nuestro hogar durante los meses de calor. Pueden convertirse en una auténtica molestia durante la temporada, no obstante, en Aldi tienen el mejor remedio para acabar con los insectos en tu cocina sin esfuerzo. Se trata de una eficaz trampa para moscas y ahora, está rebajada.

En Aldi cuentan con todo tipo de soluciones para el hogar, con los años se ha ido posicionando como un referente para encontrar complementos o utensilios para el hogar sin pagar de más. Muebles, vajilla o incluso juguetes para los peques de la casa, en sus supermercados conseguirás auténticos chollazos para tu hogar.

La trampa para moscas que arrasa en Aldi

Su último inventazo es la trampa para moscas de la fruta con un resultado infalible. Con esta trampa podrás decir adiós a las molestas moscas en la cocina por menos de 2 euros. Es el chollazo de la semana y una vez lo pruebes no pararás de añadirlo a tu carrito durante los meses de calor que están por venir.

Esta trampa tiene una superficie adherente para que puedas colocarla al lado de la fruta y evitar que las moscas se den un festín con tu compra. Es de larga duración y no tiene insecticidas entre sus ingredientes, pura practicidad para tu cocina.

Es especialmente interesante para acabar con moscas de la fruta y del vinagre y también será de gran utilidad para poder detectar los niveles de infestación de estos molestos insectos en el hogar. Lo tiene todo para ser una buena compra y ahora, te la puedes llevar a casa por solo 1,79 euros. ¡Era la solución que buscabas, pero no acababas de encontrar!

¿Cómo colocar esta trampa en casa?

Esta trampa está diseñada con un bonito patrón de hojas para que puedas colocarla en el mármol y que no desentone con los otros elementos. Una vez lo tengas en casa solo tendrás que tener en cuenta que lo mejor es no ponerlo frente a una corriente de aire, así podrá trabajar a plena forma y atraer a todos esos pequeños inquilinos que parecen no abandonar el hogar.

Por solo 1,79 euros conseguirás una trampa adherente con soporte donde podrás colocar la botella de 40 ml de la solución activa que atraerá a los insectos. Es esencial que el lado abierto de la pirámide quede colocado en dirección a la supuesta zona de infección, así las moscas se sentirán atraídas y se quedarán adheridas a la superficie de la trampa.

La trampa será efectiva de 6 a 8 semanas de uso y podrás detectar el nivel de moscas de manera sencilla y cómoda. No te enterarás de que lo tienes en casa y lo mejor es que podrás disfrutar del verano sin que las molestas moscas te arruinen el día. Es un trucazo para verano que no puedes dejar de añadir a tu carrito de la compra la próxima vez que pases por tu supermercado Aldi de confianza.